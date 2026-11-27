Ketvirtadienio audra, dėl kurios buvo šeštadieniui atidėtas kultinis „Macy's“ Padėkos dienos paradas Niujorke, atnešė smarkų lietų ir stiprų vėją vienu iš intensyviausių atostogų kelionių laikotarpių, vertė medžius ir plėšė elektros laidus nuo Naujojo Hampšyro iki Šiaurės Karolinos.
Svetainės „PowerOutage.us“ duomenimis, penktadienį beveik pusė milijono vartotojų vis dar neturėjo elektros.
Tęsėsi ir skrydžių sutrikimai
Taip pat tęsėsi skrydžių sutrikimai, nors ir mažesniu mastu: skrydžių stebėjimo tarnybos „FlightAware“ duomenimis, užregistruota apie 1 600 vėlavimų ir daugiau nei 500 atšauktų skrydžių.
Nuo elektros tiekimo sutrikimų kone labiausiai nukentėjo Pensilvanija – šioje valstijoje be elektros liko apie 122 000 žmonių.
Misūryje dėl audros, kurios metu rytinėje valstijos dalyje iškrito iki 38 cm sniego, vis dar sutrikęs elektros tiekimas maždaug 72 000 žmonių.
Niujorke elektros penktadienio rytą vis dar neturėjo beveik 45 000 žmonių.
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