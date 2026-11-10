Galimas Merzo ir Putino pokalbis? Vokietija įvardijo savo sąlygas

Tai pirmadienį per Vokietijos vyriausybės spaudos konferenciją Berlyne pareiškė pirmasis vyriausybės atstovo spaudai pavaduotojas Steffenas Meyeris.
„Visada sakėme, kad iš esmės esame tam atviri, tačiau tai turi turėti prasmę. Pokalbis vien dėl paties pokalbio yra betikslis“, – sakė S. Meyeris, komentuodamas neseniai kanclerio išsakytą mintį apie galimybę derėtis su V. Putinu.
Pasak jo, toks ryšys galimas tik esant tinkamoms sąlygoms, aiškiai apibrėžus tikslus ir abiem šalims norint dalyvauti dalykinėse diskusijose.
„Jei tokia akimirka ateis, tuomet, kaip sakė kancleris, jis pasinaudos galimybe. Tačiau dar kartą pabrėžiu: tai atitinka tai, ką visada sakėme – visa tai turi turėti prasmę. Nesirengiame dalyvauti tariamose derybose“, – pabrėžė Vokietijos vyriausybės atstovas.
S. Meyerio teigimu, kol kas Berlynas nemato jokių ženklų, kad Maskva būtų pakeitusi savo poziciją dėl taikaus konflikto sprendimo.
„Visada sakėme, kad nematome rimto Rusijos noro iš tiesų diskutuoti apie teisingą ir ilgalaikę taiką“, – sakė jis.
Anksčiau pranešta, kad Vokietijai derybose Abu Dabyje atstovaus federalinio kanclerio patarėjas užsienio ir saugumo politikos klausimais Günteris Sautteris.
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