„Galimai, artėja link Ukrainos“. Naujos palydovų nuotraukos rodo Rusijos kariuomenės suaktyvėjimą

CNN gautos naujos palydovinės nuotraukos rodo, kad didelė bazė, kurioje prie Ukrainos sienos buvo laikomi Rusijos tankai, artilerija ir kita technika, yra faktiškai ištuštėjusi, o įranga pastarosiomis dienomis, matyt, buvo perkelta daug arčiau sienos.

„Man atrodo, kad nemaža dalis transporto priemonių (tankų, savaeigės artilerijos ir kitų pagalbinių mašinų) išvyko iš šiaurės rytų transporto priemonių parko; iš centrinio automobilių parko išvyko papildomos šarvuotos mašinos“, – CNN cituojamas palydovinių vaizdų bendrovės „Maxar“ vadovas Stephenas Woodas.

Karybos ekspertas Konradas Muzyka savo „Twitter“ paskyroje paviešino naujas „Capella Space“ palydovų nuotraukas, kurios sausio 6-ąją užfiksuoti rusų karinis dalinys Jelnios mieste (Smolensko sritis, už 1030 km nuo sienos su Ukraina). Anot eksperto, kelias pastarąsias dienas ši zona buvo uždengta nuo palydovų debesimis, o kai oras pragiedrėjo, tai pasirodė, kad karinė bazė yra faktiškai ištuštėjusi.

Courtesy of @capellaspace, @CSBiggers and I took a look at imagery of areas in Western Russia that have recently been under cloud cover. There are some important changes in Russian force compositions and their locations. Firstly, Yelnya is being drawdown. pic.twitter.com/bm1DHGV0yG