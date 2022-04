Gaisras Rusijos karinių tyrimų institute: žuvo 6 žmonės

Rusijos televizija parodė tirštus juodus dūmus, kylančius iš gelsvo keturių aukštų pastato Rusijos aerokosminių pajėgų centriniame tyrimų institute.

Keli darbuotojai gelbėdamiesi nuo liepsnų buvo priversti iššokti per viršutinių aukštų langus, transliuotojai citavo įvykių liudininkus.

Valstybinės žiniasklaidos išplatintame Tverės srities administracijos pranešime sakoma, kad per gaisrą žuvo šeši žmonės ir kad dar 21 buvo sužeistas.

Preliminari informacija rodo, kad gaisras kilo dėl elektros trumpojo jungimo, informavo valstybinė naujienų agentūra TASS.

Gynybos ministerija nurodė, kad institute vykdomi tyrimai susiję su Rusijos oro erdvės ir kosmoso gynyba, taip pat su naujų zenitinių raketų sistemų kūrimu.

Rusijoje neretai įvyksta atsitiktinių gaisrų dėl senstančios ir blogos būklės infrastruktūros, taip pat prasto saugos normų laikymosi.

