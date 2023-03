Gabrielius Landsbergis apie arešto orderį Putinui: „Rašoma istorija“

„Rašoma istorija. Putino arešto orderis už ukrainiečių vaikų deportacijas sukuria naujus precedentus. Istorija vis dėlto bus baigta tik tuomet, kai visi karo ir agresijos nusikaltimai bus ištirti, o kaltieji – nuteisti“, – penktadienį tviteryje rašė G. Landsbergis.

History is being made. Putin’s arrest warrant for deporting Ukrainian children is setting new precedents. The story, however, will be complete only when all the war crimes, and the crime of agression, have been investigated and the guilty are convicted.