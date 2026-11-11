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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

FSB operacija Kalinigrade: sulaikė įtariamus Lenkijos žvalgybos agentus

2026-11-11 10:15 / šaltinis: BNS
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2026-11-11 10:15
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Rusijos federalinė saugumo tarnyba (FSB) trečiadienį pranešė Kaliningrade sulaikiusi du įtariamus Lenkijos žvalgybos agentus.

Rusijos FSB (nuotr. Telegram)

Rusijos federalinė saugumo tarnyba (FSB) trečiadienį pranešė Kaliningrade sulaikiusi du įtariamus Lenkijos žvalgybos agentus.

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Lenkijos specialiųjų tarnybų atstovas pačių kaltinimų komentuoti nesutiko ir Rusijos paskelbtą medžiagą Lenkijos nepriklausomybės dieną pavadino provokacija bei dezinformacija.

Šie asmenys kaltinami rinkę informaciją apie karinius objektus vakariniame Rusijos regione, remdamasi FSB pranešė naujienų agentūra „Interfax“.

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„Teismo sprendimu sulaikytiesiems kaip kardomoji priemonė skirtas suėmimas“, – sakoma FSB pranešime.

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Tarnyba taip pat nurodė, kad septyni Lenkijos piliečiai buvo įspėti ir jiems uždrausta atvykti į Rusiją dėl tariamų ryšių su lenkų saugumo tarnybomis.

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Lenkijos specialiąsias tarnybas koordinuojančio ministro atstovas Jacekas Dobrzynskis socialiniame tinkle „X“ pareiškė: „Būdamas specialiąsias tarnybas koordinuojančio ministro atstovu spaudai, nekomentuoju Rusijos tarnybų internete skelbiamos medžiagos.“

„Nacionalinės nepriklausomybės dieną tai visų pirma vertinu kaip dar vieną provokaciją ir dezinformacijos aktą, – pridūrė jis. – Raginu visus neplatinti priešiškų naratyvų ir nepasiduoti Rusijos propagandai.“

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Rusijos pareiškimas pasirodė praėjus dienai po to, kai Lenkijos institucijos paskelbė, kad Vidaus saugumo agentūra (ABW) sulaikė 24 ir 25 metų ukrainiečius, įtariamus šnipinėjimu ir sabotažu Rusijos žvalgybos naudai. Pasak Lenkijos specialiųjų tarnybų koordinatoriaus Tomaszo Siemoniako, įtariamieji Lenkijoje vykdė žvalgybą ir fotografavo ypatingos svarbos infrastruktūros bei karinius objektus.

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Kitoje byloje, apie kurią pranešta lapkričio 5-ąją, Lenkijos pareigūnai sulaikė šešis asmenis, įtariamus dalyvavus tiekiant ginklus Rusijai. Visiems šešiems pateikti kaltinimai priklausymu organizuotai nusikalstamai grupei ir karinių komponentų kontrabanda, pranešė „TVP World“.

Maskvos ir Varšuvos diplomatiniai ryšiai jau kurį laiką buvo įtempti, o dėl Rusijos puolimo Ukrainoje pašlijo dar labiau, Lenkijai remiant Kyjivą politiškai ir karine pagalba.

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Praėjusiais metais Rusija uždarė Lenkijos konsulatą Kaliningrade.

Varšuva anksčiau nurodė uždaryti Rusijos konsulatą pietiniame Krokuvos mieste po to, kai pareigūnai apkaltino Maskvą suorganizavus gaisrą, sunaikinusį Varšuvos prekybos centrą.

2024 metais Lenkija apribojo Rusijos diplomatų judėjimą savo teritorijoje dėl Maskvos dalyvavimo vadinamajame hibridiniame kare.

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