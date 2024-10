„Frontex“: neteisėtų ES sienų kirtimų skaičius šiais metais sumažėjo 42 procentais

Agentūra paskelbė naujausią statistiką prieš pat šią savaitę Briuselyje vyksiantį bloko lyderių susitikimą, per kurį imigracija bus viena iš svarbiausių temų.

Aptiktų kirtimų į ES skaičius „per pirmuosius devynis šių metų mėnesius sumažėjo 42 proc. iki 166 tūkst.“, nurodė „Frontex“. Labiausiai nelegalių sienos kirtimų sumažėjo maršrutuose per Vakarų Balkanus ir vidurio Viduržemio jūrą. Per Vakarų Balkanus į 27 narių ES pateko beveik 17 tūkst. būsimų prieglobsčio prašytojų - 79 proc. mažiau. Maždaug 47 700 pateko per Viduržemio jūrą - 64 proc. mažiau.

Tačiau kirtimų maršrutu per Vakarų Afriką padvigubėjo - per pirmuosius devynis metų mėnesius jų būta daugiau nei 30 600.

Labiausiai migrantų padaugėjo prie rytinių ES sausumos sienų, įskaitant į Lenkiją. Aptikta beveik 13 200 kirtimų, tai sudaro 192 proc. padidėjimą lyginant su 2023 m. sausio–rugsėjo mėnesiais.

Lenkija ir jos Vidurio Europos kaimynė Čekija praėjusią savaitę paragino ES imtis suvaržymų, griežtesnių nei numatyta naujajame bloko migracijos ir prieglobsčio pakte, turinčiame įsigalioti 2026 metais. Gegužės mėnesį priimtos taisyklės numato, kad 27 ES šalys dalysis atsakomybe už prieglobsčio prašytojų priėmimą, o asmenų, kurie laikomi netinkamais pasilikti, deportacija bus spartesnė.