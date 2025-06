„Financial Times“: Putinas siekia užimti Odesą, kad atkirstų Ukrainą nuo Juodosios jūros

Anot jo, V. Putinas mano, kad Odesa yra „istoriškai rusiškas miestas“. Kalbėdamas su žurnalistais pareigūnas sakė, kad Rusijos prezidentui šio miesto užgrobimas yra vienas svarbiausių karo prieš Ukrainą tikslų.

Anksčiau buvęs Ukrainos saugumo tarnybos darbuotojas, karo ekspertas Ivanas Stupakas sakė, kad Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas planuoja užimti Odesą, nes nori atkirsti Ukrainą nuo priėjimo prie Juodosios jūros. Tai taip pat padės Rusijos prezidentui greičiau išspręsti klausimą su Rusijos nepripažintu Uždniestrės regionu, kuris ribojasi su Odesos regionu.

Pasak Stupako, Rusija negalės užimti Odesos. Jis pažymėjo, kad iki visiškos invazijos į Ukrainą tokį scenarijų buvo galima numanyti, tačiau dabar rusams tai sunkiai įveikiama užduotis.

Įspėja apie „katastrofiškos nesėkmės“ riziką

„Financial Timesׅ“ pažymi, kad vienas iš pagrindinių NATO aukščiausiojo lygio susitikimo Hagoje pasiekimų yra tai, kad Aljansas vėl sutelkė dėmesį į Rusijos atgrasymą.

O susitikimo Hagoje kuluaruose JAV prezidentas Donaldas Trumpas susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Leidinyje pabrėžiama, kad susitikimas praėjo gerai, o diplomatiniu požiūriu Ukrainai sekėsi geriau, nei anksčiau, tačiau atrodo, kad karas vis labiau aštrėja.

Kai kurie NATO vadovai baiminasi, kad iki rudens padėtis fronte gali smarkiai pablogėti. Tai bus daug reikšmingiau nei bet kokie popieriniai įsipareigojimai, prisiimti praėjusią savaitę Aljanso komunikate.

Anot leidinio, kariniai vertinimai rodo, jog tiek Rusijos, tiek Ukrainos ginkluotosios pajėgos artėja prie išsekimo ribos. Tačiau Rusija greičiausiai sugebės išlaikyti dabartinį operacijų lygį dar metus, o Ukraina gali pasiekti savo galimybių ribas per šešis mėnesius, jei negaus reikšmingos karinės paramos.

Be to, Ukraina susiduria su problemomis dėl karių skaičiaus, priduria „Financial Times“. Analitikai sutaria, kad Rusija per karą neteko daugiau kaip milijono žuvusių ar sužeistų karių. Ukrainos nuostoliai taip pat buvo dideli.

Laikraštis pabrėžė, kad Rusija taip pat suintensyvino oro atakas prieš Ukrainą, o tai pakerta ukrainiečių moralę. Neturint aiškios pergalės vizijos, gali apimti beviltiškumo jausmas.

Keletas žurnalistų kalbintų Vakarų pareigūnų teigė, kad be papildomos karinės paramos Ukraina gali prarasti dar daugiau teritorijų. Jie įspėjo apie „katastrofiškos nesėkmės“ riziką, jei Ukrainos kariuomenė bus spaudžiama iki galo ir negaus didesnės karinės ir finansinės pagalbos iš savo sąjungininkų.