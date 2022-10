Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja pripažino Rusiją teroristine valstybe

99 asamblėjos nariai balsavo už rezoliuciją, vienas susilaikė. Ukrainos parlamentaras Oleksijus Hončarenka džiaugėsi priimtu sprendimu ir akcentavo, kad tai yra istorinis rezultatas.

Rezoliucijoje, kurios oficialus tekstas dar nėra paskelbtas, galimai raginama suteikti Ukrainai daugiau oro gynybos sistemų ir smerkia Rusijos dalyvavimą Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje – tokį dalyvavimą vadina neteisėtu.

