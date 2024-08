Europos Parlamente – kirtis Vengrijai: siūloma riboti Šengeno erdvę

„Mes siūlome Europos Komisijai priimti skubius sprendimus dėl sankcijų Vengrijai, nes ji gali įgalinti spragą ir potencialiai sukurti grėsmę bendrai veikiančiai Šengeno zonai ir jos vaidmeniui, kaip saugiai erdvei piliečiams“, – rašoma dokumente.

Jeigu Vengrijos valdžia atsisakys pakeisti savo vystomą vizų politiką, tai Europos Komisija ir ES šalys „turėtų suabejoti dėl vengrų dalyvavimo Šengeno zonoje, įvesdami naujas priemones ginti Europos piliečius, įvedant iš naujo kontrolę Vengrijos pasienyje“, aiškinama laiške.

„Vengro korta“ – Trojos arklys į Europą?

Birželio pradžioje Vengrija įtraukė rusus ir baltarusius į „nacionalinės kortos“ programą, kuri leidžia įsidarbinti bet kurioje verslo srityje, atsivežti šeimą ir per tris metus gauti leidimą nuolat gyventi šalyje. Gavę leidimą atvykti į Vengriją rusai ir baltarusiai galėtų iš esmės netrukdomi keliauto po visą ES teritoriją.

„Deutsche Welle“ pažymima, jog šį sprendimą Vengrija paslapčia įgyvendino netrukus po to, kai Maskvoje apsilankė vengrų premjeras Viktoras Orbanas, kur susitiko su Vladimiru Putinu.

Iki tol ši programa buvo taikoma tik Ukrainos ir Serbijos piliečiams. Be Rusijos ir Baltarusijos programa išsiplėtė dar 6 šalių piliečiams: Bosnijos ir Hercegovinos, Moldovos, Šiaurės Makedonijos ir Juodkalnijos. Pavasarį Vengrijos vyriausybė pareiškė, kad tikisi tokiu būdu į šalį prisikviesti 65 tūkst. darbininkų su šeimomis.

„Nacionalinė korta“ išduodama dvejiems metams ir gali būti pratęsta neribotam laikui – vengrų kultūros žinių testo atlikti tokiu atveju nereikia. Be to, šio dokumento turėtojai į šalį įleidžiami be saugumo patikrinimų. Dėl to Vengrijos kaimynai baiminasi, kad prisidengdami kviestiniais darbuotojais į Europą plūstelės Rusijos šnipai ir diversantai, pranešė RND.

Po V. Putino sprendimo pradėti plataus masto karą Ukrainoje kelios Europos šalys faktiškai uždraudė rusams įvažiuoti į šalį. Visų pirma tai padarė Latvija, Lietuva, Estija, Lenkija, Suomija ir Čekija, kurios ribojasi su Rusija. Kai kurios iš jų nustojo išduoti trumpalaikes turistines vizas, o kitos nebeleido rusams įvažiuoti į jų teritoriją net su jau išduotomis Šengeno vizomis.

Liepos mėn. V. Orbanas pradėjo, kaip jis pats vadino „taikos kelionę“, kurios tikslas – įtikinti Ukrainą derėtis dėl karo su Rusija nutraukimo. Jos metu lankėsi Kyjive, Maskvoje, Pekine ir Vašingtone. Iniciatyva nesulaukė Europos šalių palaikymo; priešingai, Vengrijai buvo apkaltinta vystanti užsienio politiką visos Europos Sąjungos vardu.