Vengrų URM apkaltino savo Lenkijos kolegą meluojant dėl Vengrijos izoliacijos

Tarp Lenkijos ir Vengrijos pastaruoju metu kilo diplomatinis konfliktas, kuris atskleidė didelę įtampą Europoje dėl to, kaip elgtis su Rusija, tęsiančia plataus masto karą Ukrainoje.

Jo komentaras pasirodė po to, kai Lenkijos diplomatijos vadovas Radoslawas Sikorskis interviu „Visegrad Insight“ pareiškė, kad Vengrija yra izoliuota bloke Vengrijos ministro pirmininko Viktoro Orbano savanaudiškumo.

Vengrijos ministras pirmininkas taip pat bandė blokuoti Europos Sąjungos biudžetą ir pagalbą Ukrainai, taip pat griežtai kritikavo ES politiką Rusijos invazijos į Ukrainą atžvilgiu.

REKLAMA

REKLAMA

Netrukus po to, kai Vengrija pradėjo pirmininkauti ES, V. Orbanas, palaikantis glaudžius ryšius su Vladimiru Putinu, be Europos partnerių sutikimo surengė vizitus Maskvoje ir Pekine su, jo teigimu, „taikos misija“.

REKLAMA

„Kalbėti apie izoliaciją, susijusią su premjeru ir vyriausybe, kuri vienintelė Europoje palaiko santykius ir su Rytais, ir su Vakarais, nėra labai išmintinga“, – pirmadienio vakarą socialiniame tinkle „Facebook“ parašė P. Szijjarto.

Pasak P. Szijjarto, Rusijoje ir Kinijoje V. Orbanas atstovavo Vengrijai, o ne ES.

Diplomatinis konfliktas prasidėjo šeštadienį po to, kai V. Orbanas sukritikavo Lenkiją dėl to, kad ji per tarpininkus esą vykdo verslą su Rusija.

REKLAMA

REKLAMA

Lenkijos užsienio reikalų viceministras Wladyslawas Teofilis Bartoszewskis sekmadienį paneigė tokį kaltinimą ir atrėžė: „Mes neturime reikalų su Rusija, priešingai nei ministras pirmininkas V. Orbanas, kuris yra tarptautinės visuomenės – tiek Europos Sąjungos, tiek NATO – paraštėse.“

Vengrijos vyriausybės, jau 14 metų vadovaujamos V. Orbano politinės jėgos „Fidesz“, ir buvusios nacionalistinės pakraipos „Teisės ir teisingumo“ (PiS) vyriausybės Lenkijoje santykiai buvo tvirti iki 2022 metų vasario, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Lenkija, kaip ir Vokietija, Prancūzija bei dauguma kitų Europos valstybių, yra tvirta Ukrainos sąjungininkė, tuo metu Vengrijos ministras pirmininkas V. Orbanas tebepalaiko šiltus santykius su Maskva.

Varšuvos ir Budapešto santykiai dar labiau atšalo po to, kai 2023 metų gruodį pradėjo dirbti naujoji centristinė Lenkijos vyriausybė, vadovaujama Donaldo Tusko.