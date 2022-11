Europos Parlamentas pripažino Rusiją terorizmą remiančia valstybe

„Europos Parlamentas... griežtai smerkia karo nusikaltimus ir teroro aktus prieš civilius gyventojus, kuriuos įvykdė Rusijos Federacija ir jos pakalikai“, – rašoma tekste.

Rezoliucija pateikia daugelį faktų, kurie aiškiai rodo, jog Ukrainoje yra vykdomi tyčiniai žiaurumai prieš civilius gyventojus ir sistemiškai yra naikinama civilinė infrastruktūra. 95 proc. Mariupolio yra sugriauta.

EP narys A. Kubilius pažymi, kad dokumentu Europos Parlamentas pripažįsta Rusiją kaip remiančią terorizmą ir naudojančią teroristinius metodus prieš kitas šalis ir kviečia apibrėžti aiškias teisines pasekmes Rusijos Federacijai už tokius veikmus. ES institucijos yra kviečiamos priimti naujus ES teisinius aktus, kuriais būtų taikomos atskiros ribojančios priemonės, tame tarpe ir sankcijos, Rusijos Federacijai, jos vyriausybės institucijoms, taip pat politinėms, teisėkūros, karinėms ir vykdomosioms institucijoms.

Dokumente taip pat raginama, kad ES ir jos valstybės narės „imtųsi veiksmų inicijuojant visapusišką Rusijos Federacijos tarptautinę izoliaciją, įskaitant sustabdant Rusijos narystę tarptautinėse organizacijose ir institucijose, pvz., Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje, ir susilaikyti nuo bet kokių oficialių renginių Rusijos Federacijos teritorijoje“.

ELP frakcijos vicepirmininkė Rasa Juknevičienė atkreipia dėmesį, kad į dokumento projektą pavyko įtraukti svarbią nuostatą dėl sovietų nusikaltimų įvertinimo. Projekte pabrėžiama, “kad dabartinis Rusijos agresyvus karas prieš Ukrainą išryškina būtinybę nuodugniai istoriškai ir teisiškai įvertinti sovietų nusikaltimus ir surengti skaidrias viešas diskusijas, visų pirma pačioje Rusijoje, nes atsakomybės ir teisingumo trūkumas tik skatina panašių nusikaltimų pasikartojimą“.

„Turime kalbėti labai aiškiai: Putino nusikaltimai - prievartiniai trėmimai, tokie pat kaip Stalino laikais, taip pat kiti karo nusikaltimai – gimė iš pirmojo ir esminio Putino nusikaltimo - karo agresijos nusikaltimo. Štai kodėl mums taip pat reikia paspartinti ad hoc tarptautinio tribunolo agresijos nusikaltimui tirti sukūrimą. Tai yra vienintelė priemonė, kuri bus tiesiogiai nukreipta prieš V. Putino nusikaltimus. Be to, jis turi parodyti ir Putinui, ir jo elitui, kad po karo nebus galima grįžti prie įprastos veiklos. Tai būtų aiškus įrodymas, kad niekas nenori grįžti prie „business as usual” su nusikaltėliais, – pabrėžia rezoliucijos iniciatorius Europos Parlamento narys A. Kubilius, Parlamento pranešėjas Rusijos klausimais. – Tikiuosi, kad solidi dauguma parems šią svarbią rezoliuciją. Ji turės tikrai reikšmingų politinių, teisinių ir ekonominių pasekmių.“

Dokumentu siūloma įtraukti „Wagner Group“, 141-ąjį specialųjį motorizuotąjį pulką, dar vadinamą „Kadyrovo grupuote“, taip pat kitas Rusijos finansuojamas ginkluotas grupuotes, sukarintas grupuotes ir įgaliotinius, pavyzdžiui, veikiančius okupuotoje Ukrainos teritorijoje, į ES asmenų, grupių ir subjektų, dalyvaujančių teroro aktuose, sąrašą (ES teroristų sąrašą).

Be to, dokumentu Taryba raginama skubiai užbaigti darbą, susijusį su devintuoju sankcijų paketu bei išplėsti asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašą, įtraukiant susijusius su priverstine deportacija, priverstiniu Ukrainos vaikų įvaikinimu, neteisėtais „referendumais“ Luhansko, Chersono, Zaporožės ir Donecko srityse ir neteisėtais „rinkimais“ Kryme ir Sevastopolyje.

Dėl rezoliucijos teksto tarp parlamentinių frakcijų ir skirtingų valstybių atstovų vis dar yra požiūrių skirtumų, politinėse grupėse šį antradienį vyksta intensyvios diskusijos.