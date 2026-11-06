Europos oro uoste – didelio masto saugumo operacija: pranešta apie bombą „Ryanair“ lėktuve

Lėktuvas atskrido iš Romos ir Portugalijos sostinėje nusileido 8 val. ryto vietos laiku.
Kaip pranešama, Viešojo saugumo policija (PSP) perspėjimą gavo telefonu iš teisėsaugos pareigūno, kurio tapatybę patikrino Teisminės policijos (PJ) pareigūnai.
Valdžios institucijos imasi veiksmų siekdamos nustatyti, ar grėsmė turi pagrindo.
Šią savaitę melagingų pranešimų apie sprogmenis sulaukė dešimtys skrydžių, įskaitant kelis skrydžius į Italiją ir iš jos.
Naktį į Italijos sostinę galiausiai atvyko ir oro bendrovės „Aer Lingus“ lėktuvo, kuris skrido iš Dublino į Romą, tačiau lydimas Prancūzijos karinių lėktuvų buvo nukreiptas į Evrė karinę oro bazę Šiaurės Prancūzijoje, keleiviai.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.