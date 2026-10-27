„Europa gins savo sienas“: ES – nauji veiksmai prieš neteisėtą migraciją

Europos Komisija (EK) pasiūlė suteikti agentūrai „Frontex“ pagrindinį vaidmenį organizuojant asmenų, neturinčių teisės likti ES, išsiuntimą ir sukurti 17 tūkst. pareigūnų „rezervą“, kurį prireikus būtų galima mobilizuoti.
„Europa visada gins savo sienas. Europa pati sprendžia, kas ir kokiomis aplinkybėmis atvyksta į mūsų Sąjungą“, – sakė EK pirmininkė Ursula von der Leyen.
Šis reformos planas yra naujausia iš virtinės priemonių, kuriomis siekiama kovoti su neteisėta migracija. Jų imamasi visuomenėje stiprėjant neigiamoms nuotaikoms migracijos atžvilgiu, kurios prisidėjo prie kraštutinių dešiniųjų partijų sėkmės rinkimuose visoje Europoje.
Pagal planą „Frontex“ nuolatinio korpuso pareigūnų skaičius išaugtų maždaug tris kartus – iki 30 tūkst.
Į šį skaičių įeina 17 tūkst. pareigūnų, kurie ir toliau dirbs nacionalinėse sienų apsaugos tarnybose ir tik prireikus bus pasitelkiami iš naujojo „Europos sienų apsaugos ir grąžinimo rezervo“.
Po liepą įvykusio migrantų antplūdžio į Ispanijai priklausančią Seutą, per kurį žuvo žmonių, plane numatyta sukurti „greitojo reagavimo pajėgas“ ir naują „interneto stebėsenos centrą“, kuris stebėtų socialinius tinklus.
„Frontex“ taip pat tektų didesnis vaidmuo vykdant deportacijas. Planuoti ir koordinuoti asmenų išsiuntimą ES šalims padėtų naujas „Grąžinimo koordinavimo centras“.
Briuselio teigimu, agentūra taip pat padės valstybėms narėms „vykdyti grąžinimo operacijas ir teikti reintegracijos pagalbą“.
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