M. Puuseppo teigimu, Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms pavyko sėkmingai nuslėpti savo veiksmus ir pasirengimus iki įžengiant į Kursko regioną ir būtent todėl jos sugebėjo Rusiją užklupti netikėtai.

„Gali būti, kad Rusijos ginkluotosios pajėgos šiame regione turi rimtų vadovavimo ir kontrolės problemų. Jos nesugeba veiksmingai atsakyti į Ukrainos ginkluotųjų pajėgų veiksmus ir viskas, ką jos šiuo metu daro, yra reakcinio pobūdžio“, – kalbėjo M. Puuseppas.

„Kitaip tariant, jie įrenginėja gilias gynybines linijas ir mėgina sutelkti dalinius pagrindinėmis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų puolimo kryptimis“, – paaiškino jis.

Jis pridūrė, kad, anot pranešimų Rusijos socialiniuose tinkluose, rusų ginkluotosios pajėgos netrukus turėtų pradėti kontrpuolimą.

„Bet kol kas nėra jokių požymių, kad vyktų kokia didesnė kontrataka. Ir nėra žinoma, kurioje zonoje ji galėtų įvykti“, – pasakė M. Puuseppas.

Jo teigimu, remiantis viešai skelbiamais žemėlapių duomenimis, atrodytų, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos kontroliuoja maždaug 500 kvadratinių kilometrų teritoriją.

M. Puuseppas taip pat paaiškino, kaip Ukraina mėgina pakirsti Rusijos ginkluotųjų pajėgų gebėjimus pulti iš oro, Kurske atakuodama aerodromus ir orlaivius, nes juos lengviau sunaikinti stovinčius ant žemės nei pakilusius į orą.

„Rugpjūčio 14 d. Ukrainos pajėgos tolimojo nuotolio dronais atakavo keturias oro bazes Borisoglebske, Voroneže, Savasleikoje ir Kurske, – paaiškino jis. – Savasleikoje yra dislokuota naikintuvų „MiG-31K“, kuriuos rusų ginkluotosios pajėgos naudoja pulti Ukrainą raketomis „Kinžal“. Rusijos federacija teigia numušusi iki 110 bepiločių orlaivių. Šiuo metu nėra jokios informacijos apie tai, ar per antpuoli nukentėjo kokie nors rusų orlaiviai. Buvo smogta techninei Borisoglebsko aerodromo infrastruktūrai, nors šiuo metu šios atakos rezultatai taip pat nėra aiškūs.“

Ukraina prieš rusų sraigtasparnius Kursko regione panaudojo novatoriškus metodus: skrendančius sraigtasparnius atakavo bepiločiais orlaiviais su sumontuotomis vaizdo kameromis.

„Pranešama, kad Rusija per tokias atakas Kursko regione neteko mažiausiai vieno kovinio sraigtasparnio „MiG-28“, vieno kariuomenės palaikymo ir transportinio sraigtasparnio „MiG-8“ ir galimai vieno kovinio sraigtasparnio „Ka-52“. Be to, gali būti, kad dar vieną kovinį sraigtasparnį „Ka-52“ šiame regione numušė kilnojamoji oro gynybos sistema“, – sakė M. Puuseppas.