Kurską gynė neapginkluoti šauktiniai: „O ką reikėjo daryti? Šokti prieš ginklą su kastuvu?“

Kaip rašo CNN, pastarosiomis dienomis Rusijos „Telegram“ kanaluose paskelbtos žinutės parodė, kokia nepasirengusi atsakomajam smūgiui buvo Rusija.

„Kai tankai trečią valandą ryto atakavo pasienį, ten buvo tik šauktiniai, kurie gynėsi. Jie nematė nė vieno kareivio, nė vieno samdomo kario – jie apskritai nieko nematė. Vėliau paskambino mano sūnus ir pasakė: „Mama, mums šokas“, – rašė vieno šauktinio kario mama iš Kursko srities.

Be to, Rusijos naujienų portalas „Verstka“ paskelbė interviu su Natalija Apel, vieno iš Kurske tarnavusių ir dabar dingusiu be žinios laikomų Rusijos šauktinių močiute.

REKLAMA

REKLAMA

Ji pasakojo, kad jos anūkas Vladislavas buvo dislokuotas neginkluotas kaime už 500 metrų nuo sienos: „Ką galėjo padaryti berniukai? Šokti prieš ukrainiečių kareivius su kastuvu?“

REKLAMA

Ukrainos įsiveržimas į Kurską (12 nuotr.) Ukrainos įsiveržimas į Kurską (nuotr. SCANPIX) Ukrainos įsiveržimas į Kurską (nuotr. SCANPIX) Ukrainos įsiveržimas į Kurską (nuotr. SCANPIX) +8 Ukrainos įsiveržimas į Kurską (nuotr. SCANPIX) Ukrainos įsiveržimas į Kurską (nuotr. SCANPIX) Ukrainos įsiveržimas į Kurską (nuotr. SCANPIX) Ukrainos įsiveržimas į Kurską (nuotr. SCANPIX) Ukrainos įsiveržimas į Kurską (nuotr. SCANPIX) Ukrainos įsiveržimas į Kurską (nuotr. SCANPIX) Ukrainos įsiveržimas į Kurską (nuotr. SCANPIX) Ukrainos įsiveržimas į Kurską (nuotr. SCANPIX) Ukrainos įsiveržimas į Kurską (nuotr. SCANPIX)

(12 nuotr.) FOTOGALERIJA. Ukrainos įsiveržimas į Kurską

Kliovėsi vien šauktiniais

Kaip pažymi CNN, tai, kad Rusija, gindama savo sieną, kliovėsi šauktiniais, greičiausiai paaiškina, kodėl Ukrainos pajėgos galėjo taip lengvai įsiveržti į Rusijos teritoriją.

Skirtingai nei profesionalūs kariai, šauktiniai prieš siunčiant į tarnybą gauna tik ribotą apmokymą, nes įstatymas draudžia juos siųsti kariauti į užsienį ir jie nėra parengti kautis.

Vietoj to Rusija juos dažnai dislokuoja pasienyje. Tačiau kai Ukraina neseniai pradėjo netikėtą invaziją į Kursko sritį, šie šauktiniai staiga atsidūrė priešakinėse linijose, visiškai nepasirengę gintis.