Elono Musko darbas Vašingtone – baigtas: nebepatarinės Donaldui Trumpui

„Mano suplanuotas laikas einant ypatingojo vyriausybės darbuotojo pareigas baigiasi“, – trečiadienį savo platformoje „X“ rašė E. Muskas.

JAV teisės aktuose numatyta, kad tokie darbuotojai negali šių pareigų eiti ilgiau nei 130 dienų, o tai reiškia, kad jas E. Muskui teks palikti iki gegužės pabaigos.

Tačiau žiniasklaidoje užsimenama, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo aplinkoje svarstoma pratęsti jo kadenciją, skiriant E. Muskui ne pilną darbo etatą.

E. Musko vaidmuo patarinėjant D. Trumpui pastarosiomis savaitėmis jau buvo sumenkęs. Prieš mėnesį E. Muskas paskelbė, kad nuo gegužės praleis „gerokai“ mažiau laiko eidamas D. Trumpo patarėjo vyriausybės aparato kaštų mažinimo klausimais pareigas.

Vietoje to jis daugiau dėmesio skirs savo elektromobilių kompanijai „Tesla“, kurios apyvarta pastarosiomis savaitėmis smarkiai nukrito, mat nemažai jos klientų daliai rodosi nepatinka, kad E. Muskas padeda D. Trumpui vykdyti pastarojo politiką.

Antradienį pasirodė duomenys apie balandį Europos Sąjungoje naujai įregistruotų lengvųjų automobilių skaičių, kuris pirmą kartą per metus išaugo – tuo tarpu naujų elektromobilių „Tesla“ registracijų skaičius toliau mažėjo, šį kartą susitraukdamas daugiau nei 50 proc.

E. Muskas pareiškė, kad ir toliau vieną ar dvi dienas per savaitę skirs vyriausybės užduotims, jei tik D. Trumpas to norės, o jokių garantijų dėl to nėra.

E. Muskui paskelbus, kad daugiau dėmesio skirs kompanijai „Tesla“, D. Trumpas nemėgino jo sulaikyti, sakydamas, kad „turime jį paleisti“, kad galėtų daugiau laiko skirti savo kompanijoms, tokioms, kaip „SpaceX“, „Tesla“ ir „X“.