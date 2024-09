Elonas Muskas susipyko su Brazilija: dalis žmonių rizikuoja likti be interneto

Vizionierius norintis užkariauti Marsą? Filantropas bandantis aprūpinti kiekvieną pasaulio kampelį internetu ir pigiu elektromobiliu? Kovotojas už žodžio laisvę? O gal tiesiog vienas turtingiausių pasaulio žmonių, norintis daryti įtaką pasaulio politikai?

Susikivirčijo su Brazilijos vadovais

Elonas Muskas jau beveik dvejus metus savo rankose turi galingą informacijos amžiaus ginklą – socialinį tinklą „X“, buvusį „Twitter“, visame pasaulyje turintį kone 600 mln. aktyvių vartotojų. O pastarieji tinkle ne tik dalijasi nuotraukomis, bet ir gauna dozę informacijos arba dezinformacijos. Ir, jei pats E. Muskas čia problemos nemato – valstybės mano visai kitaip.

„Tik todėl, kad tas vyrukas turi daug pinigų, dar nereiškia, kad jis gali nesilaikyti įstatymų. Jis negali nuolat įžeidinėti prezidentų, parlamentarų, senatorių, kongreso ir Aukščiausiojo teismo. Kas jis manosi esąs?“ – klausė Brazilijos prezidentas Luiz Inacio Lula Da Silva.

Brazilijos prezidentas emocingai kalba todėl, kad jo šalis įklimpo į ginčą su įtakingu milijardieriumi, nuo kurio priklauso milijonų brazilų kasdienybė. Mat E. Muskas nusprendė nebepaklusti šalies Aukščiausiojo teismo nurodymams blokuoti Brazilijoje kai kurias politinių oponentų ir aktyvistų paskyras socialiniame tinkle „X“ dėl esą jose skleidžiamos dezinformacijos ir neapykantos.

„Žodžio laisvė, tai ne agresijos laisvė. Žodžio laisvė, tai ne laisvė griauti demokratiją, institucijas, orumą ir kažkieno garbę. Žodžio laisvė, tai ne laisvė skleisti neapykantą ir prietarus“, – rugpjūčio mėnesį situaciją komentavo Brazilijos aukščiausiojo teismo teisėjas Alexandre De Moraes.

Nurodymais nepatenkintas E. Muskas savo socialiniame tinkle „X“ brazilų aukščiausio rango teisėją pavertė pajuokų objektu. Išvadino nusikaltėliu, Voldemortu, dalijosi jį pašiepiančiais vaizdais.

Aukščiausiasis teismas ne tik nusprendė užblokuoti šalyje nurodymų nepaisantį socialinį tinklą „X“. Bet ir įšaldė kitos E. Musko kompanijos „Starlink“ turtą Brazilijoje. Ir pareikalavo užblokuoti prieigą prie „X“ socialinio tinklo per „Starlink“ palydovus.

„Jei Brazilijos vyriausybė negrąžins nelegaliai nusavintos „X“ ir „SpaceX“ nuosavybės, mes atitinkamai sieksime nusavinti vyriausybės turtą“, – gąsdino E. Muskas.

„Starlink“ naudojasi ketvirtis milijono brazilų – palydovai užtikrina ryšį nuošaliausiose Amazonės bendruomenėse, tad joms kilo grėsmė likti atskirtoms nuo interneto. Galiausiai E. Muskas pakluso ir užblokavo prieigą prie „X“.

„Nenaudoju „X“, bet, manau, kad matome piktnaudžiavimą. Teisėjas neturi teisės uždrausti žmonėms naudotis twitteriu“, – sakė kalbintas Brazilijos gyventojas.

Muską vadina privačiu autokratu

Kita dalis brazilų ir šalies teisininkai mano, kad socialiniai tinklai negali būti „laukiniais Vakarais“.

„Šis sprendimas, žinoma, griežtas, bet jis turi pasiųsti žinutę, kad bet kokia platforma norinti veikti Brazilijos nacionalinėje teritorijoje turi laikytis ten galiojančių įstatymų“, – pabrėžė Brazilijos Baudžiamosios teisės asociacijos vadovas Luiz Augusto Filizzola.

Juk, kai nori, E. Muskas bendradarbiauja. Arba, kai jam tai naudinga. Pavyzdžiui, pernai Indijai paprašius jis nė nemirktelėjęs pašalino iš socialinio tinklo nuorodas į britų BBC dokumentiką nenaudingą premjerui Nadendrui Modi. E. Muskas viešai sakė esantis N. Modžio fanas. Be to, planuoja Indijoje statyti savo elektromobilių „Tesla“ gamyklas.

Brazilijoje E. Muskui labiau patiko buvęs kraštutinių dešiniųjų prezidentas Jairas Bolsonaro. O su dabartine liberalia valdžia milijardieriaus ginčas tęsiasi. Ir primena, kad šiuolaikiniame pasaulyje veikia ne tik valstybės, o ir įtakingi žaidėjai kaip E. Muskas.

Nuo jų priklauso ir karo Ukrainoje eiga. Juk be „Starlink“ palydovų, ukrainiečių kariai fronte liktų be svarbaus interneto ryšio. O be E. Musko kompanijos „SpaceX“ raketų Amerika iki šiol negali savarankiškai aprūpinti Tarptautinės kosminės stoties.

Vienas brazilų teisėjas apibūdino E. Muską kaip „privatų autokratą“. Ir perspėjo, kad tokių veikėjų turtai ir ekonominė galia – neturėtų suteikti jiems kažkokio keisto imuniteto nuo teisės. Ir nesvarbu, patinka mums E. Muskas, ar nepatinka.

