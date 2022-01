Ekspertai: dirbtinai dujų kainą kelianti Rusija prisidarys problemų pati sau

„Gazprom“ jau daugiau nei savaitę nedidina savo gamtinių dujų tiekimo į Europą apimčių, o 1 tūkst. kubinių metrų kaina buvo viršijusi 2 tūkst. dolerių ribą ir pasiekusi istorinį rekordą. Tiesa, neilgai trukus, dėl JAV sprendimo atsiųsti suskystintųjų dujų tanklaivius į Europą ir išaugusios vėjo jėgainių elektros gamybos dujų kaina rinkoje krito pusiau.

REKLAMA

REKLAMA

Šie įvykiai energijos šaltinių rinkoje sutapo su eile staigių politinių Maskvos demaršų, priimtų iškart po to, kai Vokietija pradėjo stabdyti dujotiekio „Nord Stream 2“ sertifikavimo procesą. Rusija ne tik atsisako didinti dujų eksporto apimtis, bet ir žeria kaltinimus JAV bei Vakarams, kaitina situaciją Ukrainos pasienyje ten sutelkdamas vis didesnes karines pajėgas.

Maža to, Rusija pareikalavo iš JAV ir NATO „rašytinių garantijų“, kurios numato NATO „nesiplėtimą į Rytus“. Rusijos prezidento atstovas Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad „Jamal – Europa“ dujotiekio (juo pastarosiomis dienomis buvo nutrauktas dujų tiekimas) istorija yra „absoliučiai komercinė situacija“.

Ekspertai: Rusija pati sau prisidarys problemų

Energetikos ekspertas, vienas iš „RusEnergy“ vadovų Michailas Krutichinas yra tikras, kad „komercijos“ čia nėra, o sprendžiami politiniai klausimai.

REKLAMA

REKLAMA

„Gazprom“ netiekia dabar papildomos apimties dujų Europai, nepaisant susiklosčiusios tinkamos tam rinkos konjunktūros žemyne, aukštų kainų už dujas. Esant tokiai situacijai ne tik yra stabdomas dujų tiekimas „Jamal – Europa“ dujotiekiu per Baltarusiją ir Lenkiją, bet ir sumažintas tiekimas per Ukrainos teritoriją. Visa tai nėra panašu į komercinės bendrovės veiklą. Tai, aišku, politizuotas sprendimas – kitaip, kaip politika, to paaiškinti neįmanoma“, – pasakojo jis portalui „Rosbalt“.

Eksperto manymu, tai yra spaudimo Europai pavyzdys. Tokiu būdu yra sakoma: mes galime jus sušaldyti šią žiemą, jeigu jūs nesutiksite su tuo, kad rusiškos dujos tekėtų į Europą ne per Ukrainą, o per „Nord Stream – 2“. „Mano manymu, tai paprasčiausias šantažas“, – aiškino jis.

Daugiau nei 10 metų Vokietijoje gyvenančio rusų sociologo, knygos apie V. Putino režimą autoriaus Irogio Eidmano manymu, tokios Rusijos politikos pasekmė bus tai, kad Vokietija ir kitos Europos šalys dar aktyviau ieškos būdų atsisakyti Rusijos dujų ir rinksis alternatyvius energijos šaltinius, įskaitant ir JAV ar Artimųjų Rytų valstybių suskystintąsias dujas.

REKLAMA

REKLAMA

„Vokietijoje tai, kas dabar vyksta su dujų tiekimo iš Rusijos ribojimu, yra vertinama kaip bandymas paklupdyti ją ant kelių. Tai vertinama kaip šantažas, kaip absurdiška, neracionali politika. Tačiau esmė čia yra tame, kad tai Vokietijos nepaveiks. Net jeigu dujų kaina išaugs penkiskart – tai mažai ką keičia. Vokiečiai šiuo metu nejaučia jokios panikos, niekas neledija – visa tai vyksta tik beprotiškuose Rusijos televizijos laidų siužetuose. Dėl to, kas vyksta, niekas Vokietijoje nesuskubs pajunginėti „Nord Stream 2“. Tikėti tokia įvykių eiga – aukščiausio lygio naivumas“, – aiškino jis.

Analitiko teigimu, dabartinės Rusijos valdžios vystoma politika – bandymas spausti Vakarus Berlyno ar Karibų krizės laikų dvasios stiliumi, kaip buvo įprasta XX amžiuje. „Tačiau tuomet tai buvo panašu į tragediją, o šiandien – į farsą. Net SSRS, kuri iš tiesų turėjo paritetą su Vakarais karine prasme, negalėjo įbaiminti Vakarų. Dabar gi mes matome Rusijos atsilikimą nuo išsivysčiusių šalių visose srityse, įskaitant ir karinę“, – „Rosbalt“ cituojamas I. Eidmanas.

REKLAMA

REKLAMA

Politologas Aleksejus Marakinas taip pat mano, kad dujotiekio „Jamal – Europa“ uždarymas yra politinė poveikio priemonė, siekiant paspartinti „Nord Stream 2“ paleidimą. Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad šis procesas gali užtrukti pusmetį, o gal ir dar ilgiau, nes dabar Vokietijoje yra nauja valdžia, kuri daug skeptiškiau žiūri į galimybes dialogo keliu spręsti klausimus su Rusija.

Maža to, pagrindinius postus vyriausybėje – užsienio reikalų ir ekonomikos ministrų – Vokietijoje užėmė „žaliųjų“ partijos atstovai, kurie turi kategorišką nuomonę tiek dėl iškastinių energijos resursų naudojimo, tiek ir dėl pačios Rusijos vystomos užsienio politikos.

„Tai yra Šaltojo karo dalis. Mūsų mąstymas yra toks: jeigu paleisite „Nord Stream 2“, tai mes iškart paleisime juo dujas daugiau nei įsipareigojome pagal ilgalaikius kontraktus. Europa šioje situacijoje ieškos alternatyvių energijos šaltinių tiekėjų. Dujų kainos dabar šoktelėjusios, ir pardavinėti jas Europai tampa naudinga. Jau skelbiama apie besisukančius į Europą suskystintųjų dujų laivus. Tuo pačiu grįžti prie ilgalaikių Rusijos dujų tiekimo kontraktų europiečiai nenorės ir to nedarys. Sustiprės ir dujų į ES tiekimo diversifikacija“, – įsitikinęs rusų politologas.