Egipto prezidentūra: Izraelio premjeras dalyvaus aukščiausiojo lygio susitikime dėl Gazos Ruožo

Tą pareiškime paskelbė Egipto prezidentūra.
Egipto Raudonosios jūros kurorte Šarm aš Šeiche vyksiančiame tarptautiniame aukščiausiojo lygio susitikime taip pat laukiama palestiniečių prezidento Mahmoudo Abbaso.
Susitikime, kuriam bendrai pirmininkaus JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Egipto prezidentas Abdelis Fattah al Sisi, dalyvaus daugiau kaip 20 valstybių vadovų, kurie susirinks paminėti Gazos Ruožo paliaubų ir Izraelio įkaitų grąžinimo mainais į palestiniečių kalinius.
Izraelis kol kas nekomentavo Egipto pranešimo.
