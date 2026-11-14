Dublino centre – pavojingas radinys: teko kviesti išminuotojus

Europoje šiuo metu yra padidinta parengtis po virtinės melagingų grasinimų susprogdinti bombas, nukreiptų prieš oro linijas, mokyklas ir žiniasklaidą.
Airijos policija pranešime nurodė, kad penktadienio popietę „reagavo į pranešimą apie įtartiną įrenginį biurų pastate Meriono aikštėje“ netoli Prancūzijos ambasados.
„Buvo paprašyta, kad į įvykio vietą atvyktų Gynybos pajėgų sprogmenų neutralizavimo komanda. Ši komanda pašalino primityvaus, bet veikiančio įrenginio grėsmę, – nurodė policija. – Pradėtas (...) tyrimas dėl šio įrenginio.“
Buvo surengta didžiulė saugumo operacija, siekiant apsaugoti tiek penktadienio viršūnių susitikimą, tiek dieną prieš tai vykusį Europos politinės bendrijos susitikimą.
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