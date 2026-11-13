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TV3 naujienos > Užsienis

Iš Europos sąjungos – kirtis „Tinder“ valdančiai bendrovei: skyrė 11 mln. baudą

2026-11-13 15:30 / šaltinis: ELTA
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2026-11-13 15:30
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Europos Sąjunga (ES) penktadienį pažinčių programėlę „Tinder“ valdančiai bendrovei skyrė 11 mln. eurų baudą už tai, kad ši neužtikrino naudotojams tinkamos prieigos prie jų asmens duomenų.

Tinder (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (25)

Europos Sąjunga (ES) penktadienį pažinčių programėlę „Tinder“ valdančiai bendrovei skyrė 11 mln. eurų baudą už tai, kad ši neužtikrino naudotojams tinkamos prieigos prie jų asmens duomenų.

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Airijos duomenų apsaugos komisija (DPC) skyrė 12 mln. JAV dolerių atitinkančią baudą bendrovei „Match Group“, nustačiusi, kad „Tinder“ duomenų atsisiuntimo įrankis neatitiko ES duomenų apsaugos reikalavimų.

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(25 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Socialiniai tinklai, medijos

Tyrimą pradėjo 2020 m.

DPC, kuri tyrimą pradėjo 2020 m., įpareigojo „Match Group“ per tris mėnesius suderinti asmens duomenų tvarkymą su ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimais.

Daugelis JAV technologijų bendrovių savo padalinius Europoje registruoja Airijoje, todėl būtent šios šalies priežiūros institucijai tenka užtikrinti BDAR laikymąsi.

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DPC nustatė, kad „Tinder“ savitarnos įrankis „Download My Data“ („Atsisiųsti mano duomenis“) neįtraukdavo tam tikrų asmens duomenų kategorijų apie tai nepranešdamas naudotojams arba pateikdavo tik apibendrintą informaciją.

„Nors šis įrankis naudotojams buvo pristatomas kaip būdas gauti savo „Tinder“ duomenų kopiją, DPC nustatė, kad juo naudotojams nebuvo pateikiami visi jų asmens duomenys“, – teigiama priežiūros institucijos pareiškime.

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DPC komisaro pavaduotojas Grahamas Doyle'as sakė, kad tokie įrankiai „neprivalo pateikti visų asmens duomenų, tačiau naudotojai turi būti sąžiningai ir skaidriai informuojami apie tai, kokie duomenys jiems pateikiami“.

„Match Group“ pareiškė ketinanti šį sprendimą apskųsti.

„Viso tyrimo metu „Tinder“ bendradarbiavo su DPC, ir mes neabejojame savo įdiegtomis naudotojų privatumo apsaugos priemonėmis“, – teigiama „Match Group“ atstovo spaudai pareiškime.

„Tinder“ programėlė buvo paleista 2012 m. rugsėjį.

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