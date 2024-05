Donaldo Trumpo paskelbimas kaltu – ar tai reiškia, kad jis sės už grotų?

Pirmasis JAV eksprezidento baudžiamosios bylos procesas baigėsi tuo, kad 77-erių D. Trumpas buvo pripažintas kaltu dėl kiekvieno iš 34 kaltinimų klastojus verslo dokumentus, kad nusipirktų suaugusiųjų filmų žvaigždės Stormy Daniels tylą dėl jųdviejų 2006 metais galimai turėto romano. Jei būtų iškilusi į viešumą, ši istorija galėjo pakenkti jo 2016-ųjų prezidento rinkimų kampanijai.

Šį sprendimą priėmė bylą prižiūrintis teisėjas Chuanas Merchanas. Nusikaltimai, dėl kurių D. Trumpas pripažintas kaltu, yra priskirti E klasei. Niujorke (JAV) tai yra mažiausiai pavojingos kategorijos nusikaltimai už kuriuos gresia iki 4 metų kalėjimo. Nuosprendžio paskelbimas numatytas liepos 11 d.

Mažai tikėtina, kad atsidurs kalėjime

„The Guardian“ skelbia, jog mažai tikėtina, kad D. Trumpas bus nuteistas kalėti. Tai pirmas jo nusikaltimas, be to, nesmurtinis.

„Manau, kad teisėjas tikriausiai nesodins jo į kalėjimą vien dėl šių aplinkybių, – sakė Fordhamo (JAV) universiteto teisės profesorė Cheryl Bader. – Tačiau taip pat atsižvelgiant į tai, kad jis yra buvęs prezidentas, turi slaptosios tarnybos komandą ir taip pat yra numanomas respublikonų kandidatas, manau, kad laisvės atėmimo bausmė biurokratiškai būtų labai sudėtinga, be to, turėtų politinių pasekmių, kurių, manau, teisėjas C. Merchanas norėtų išvengti.“

Bet kokią bausmę greičiausiai sudarys baudos, lygtinis paleidimas, viešieji darbai arba koks nors jų derinys.

„Norėčiau matyti viešuosius darbus. Būtent šiukšlių rinkimą metro“, – sakė Karen Friedman Agnifilo, buvusi vyriausioji Manhatano apygardos prokurorė.

Daug kas priklausys nuo elgesio interpretacijos

Daug kas gali priklausyti nuo to, kaip C. Merchanas interpretuos D. Trumpo elgesį, įskaitant bet kokį empatijos ar gailesčio trūkumą.

„Neįsivaizduoju, kad atėjus nuosprendžio laikui, mes pamatysime atgailaujantį, atsiprašantį D. Trumpą“, – teigė C. Bader ir pridūrė, jog yra galimybė, kad teisėjas įvertins D. Trumpo elgesį kaip padarantį didelę žalą balsuojančiai visuomenei.

Tiek prokurorai, tiek D. Trumpo advokatai pateiks rekomendacijas dėl bausmės skyrimo. Taip pat ir probacijos tarnyba, kuri teisėjui parengs konfidencialią nuosprendžio paskelbimo ataskaitą. D. Trumpas beveik neabejotinai pateiks apeliacinį skundą. Tuomet bet kokia bausmė tikriausiai bus atidėta, kol bus nagrinėjama apeliacija.

Apeliacinis procesas užtruktų kelis mėnesius ar net metus, todėl nuosprendis gali įsigalioti tik po kurio laiko. D. Trumpas turi 30 dienų pateikti pranešimą apie apeliacinį skundą dėl apkaltinamojo nuosprendžio, o po to per šešis mėnesius pateikti išsamų apeliacinį skundą pirmajam teismų departamentui, kuris nagrinėja apeliacinius skundus Niujorko apygardoje.

Jei nuosprendis nebus keičiamas, D. Trumpas greičiausiai paduos apeliacinį skundą Niujorko apeliaciniam teismui. Tai yra, septynių narių institucijai, kuri yra aukščiausias apeliacinis teismas Niujorko valstijoje. Šis teismas savo nuožiūra sprendžia, ar nagrinėti bylą, ar ne.

Jei Niujorko apeliacinis teismas paliks galioti apkaltinamąjį nuosprendį, D. Trumpas tikriausiai pateiks apeliacinį skundą JAV Aukščiausiajam Teismui, kuris taip pat galėtų nuspręsti, ar imtis bylos. Kadangi byla nagrinėjama pagal Niujorko valstijos įstatymus, norint, kad ji patektų į JAV Aukščiausiąjį Teismą, D. Trumpui reikėtų įtikinti teisėjus, kad yra koks nors federalinis ar konstitucinis klausimas ar netgi pažeidimas.

Neturės įtakos kandidatavimui

Apkaltinamasis nuosprendis neturės įtakos D. Trumpo teisinei galimybei kandidatuoti į prezidentus. Konstitucija nedraudžia nusikaltėliams kandidatuoti į valdžią. Ar jis galėtų eiti prezidento pareigas iš kalėjimo, nėra patikrinta

Apkaltinamasis nuosprendis tikriausiai neturės įtakos D. Trumpo galimybei balsuoti rudenį vyksiančiuose rinkimuose. Floridoje, kur jis yra užsiregistravęs, leidžiama balsuoti asmenims, nuteistiems už valstijos ribų, jei tai leidžia valstija, kurioje jie buvo nuteisti. Niujorke asmuo, nuteistas už sunkų nusikaltimą, gali balsuoti tol, kol nėra įkalintas.

C. Merchanas bylos nagrinėjimo metu jau du kartus nubaudė D. Trumpą už tai, kad jis pažeidė galiojantį įsakymą tylėti. Tai, gali leisti suprasti, kokią bausmę jis skirst D. Trumpui.

„Pone Trumpai, svarbu suprasti, kad mažiausia, ką noriu padaryti, yra pasodinti jus į kalėjimą. Jūs esate buvęs Jungtinių Valstijų prezidentas ir galbūt būsimasis prezidentas“, – sakė C. Merchanas gegužės 6 d., kai dešimtą kartą skyrė 1 000 JAV dolerių (924 eurų) baudą D. Trumpui už nepagarbą teismui.