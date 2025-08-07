Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Donaldas Tuskas ragina naująjį prezidentą bendradarbiauti rengiant energetikos įstatymo projektą

2025-08-07 17:52 / šaltinis: BNS
2025-08-07 17:52

Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas ketvirtadienį perspėjo naująjį prezidentą Karolį Nawrockį (Karolį Navrockį) nekurti jokių kliūčių, paragindamas bendradarbiauti rengiant energetikos įstatymo projektą.

Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas ketvirtadienį perspėjo naująjį prezidentą Karolį Nawrockį (Karolį Navrockį) nekurti jokių kliūčių, paragindamas bendradarbiauti rengiant energetikos įstatymo projektą.

0

„Kad ir kur naujasis prezidentas norėtų padėti, priimsiu jį išskėstomis rankomis“, – pareiškė Lenkijos ministras pirmininkas. 

 „Ten, kur jis ketina trukdyti, jis supras konstitucinio valdymo prasmę – būtent, kas valdo šalį. Šiuo atžvilgiu būsiu nuoseklus ir, jei reikės, negailestingas“, – pridūrė jis. 

Žurnalistų paklaustas apie naujojo prezidento kanceliarijos sudėtį, D. Tuskas teigė dar nesusidaręs nuomonės, tačiau išreiškė tam tikrą skepticizmą jos atžvilgiu.

Dešiniojo sparno istorikas K. Nawrockis naujuoju Lenkijos prezidentu buvo prisaikdintas trečiadienį. 

D. Tuskas taip pat pareiškė manantis, kad K. Nawrockis gali vetuoti vadinamąjį vėjo jėgainių įstatymo projektą, į kurį įtrauktas elektros energijos kainų įšaldymo namų ūkiams pratęsimas. 

Ketvirtadienio rytą naujojo prezidento administracijos vadovas Zbigniewas Boguckis išreiškė susirūpinimą dėl šio įstatymo projekto konstitucingumo ir teisėkūros proceso, pavadindamas jį „nevykusia pasala“.

Premjero teigimu, įstatymo projektas parengtas remiantis Lenkijos visuomenei prieinamiausiais energijos šaltiniais – visų pirma sausumos vėjo jėgainėmis.

„Nesvarbu, ar žmonėms tai patinka, ar ne, sausumoje esančios vėjo jėgainės šiandien siūlo pigiausią elektros energiją“, – sakė jis.

Komentuodamas prezidento pažadą per tris mėnesius sumažinti elektros kainas trečdaliu, D. Tuskas pareiškė: „Jei prezidentas mano, kad elektros kainos krinta dėl pareiškimų ar rezoliucijų, jis klysta.“

Anot premjero, kainos gali sumažėti tik vyriausybei teikiant subsidijas arba plečiant prieigą prie pigių energijos šaltinių. Abu šie aspektai numatyti įstatymo projekte.

„Jei prezidentas nori pradėti savo kadenciją veto, panašiai kaip prezidentas Andrzejus Duda (Andžejus Duda), kuris galiausiai taip ir baigė savo kadenciją, tai jam atsilieps labai blogai“, – pareiškė D. Tuskas. 

Jis pridūrė, kad vyriausybė ir toliau ieškos būdų, kaip apsaugoti namų ūkius nuo didėjančių energijos kainų, nepriklausomai nuo prezidento veiksmų.

Vėjo jėgainių įstatymo projektas siūlo sumažinti minimalų atstumą tarp vėjo turbinų ir gyvenamųjų pastatų – nuo 700 iki 500 metrų, taip panaikinant 2016 metais įvestas griežtas taisykles. 

Įstatymo projekte taip pat numatoma pratęsti elektros kainų įšaldymą namų ūkiams iki šių metų ketvirtojo ketvirčio.

Energetikos ministras Miloszas Motyka (Milošas Motyka) pareiškė, kad jei įstatymo projektas būtų vetuotas, vyriausybė galėtų pateikti atskirą teisės aktą, skirtą tik kainų įšaldymui.

