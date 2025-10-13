Donaldas Trumpas Izraelio parlamente sulaukė audringų ovacijų

D. Trumpas tarpininkavo sudarant paliaubas tarp Izraelio ir islamistų grupuotės „Hamas“, kurie pirmadienį vykdo apsikeitimą įkaitais ir palestiniečių kaliniais.
Įstatymų leidėjai kelias minutes plojo D. Trumpui, kurį atlydėjo jo specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas, žentas Jaredas Kushneris ir dukra Ivanka.
Pasveikintas parlamento pirmininko Amiro Ohanos ir premjero Benjamino Netanyahu, su šypsena į Knesetą atvykęs D. Trumpas sakė, kad šis vizitas jam yra didelė garbė.
