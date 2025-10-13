Kalendorius
Karas Izraelyje

Donaldas Trumpas Izraelio parlamente sulaukė audringų ovacijų

2025-10-13 13:34 / šaltinis: BNS
2025-10-13 13:34

Izraelyje su trumpu vizitu apsilankęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas prieš savo kalbą Izraelio parlamente sulaukė audringų šalies politikų ovacijų.

Donaldas Trumpas Izraelio parlamente sulaukė audringų ovacijų (nuotr. SCANPIX)

Izraelyje su trumpu vizitu apsilankęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas prieš savo kalbą Izraelio parlamente sulaukė audringų šalies politikų ovacijų.

0

D. Trumpas tarpininkavo sudarant paliaubas tarp Izraelio ir islamistų grupuotės „Hamas“, kurie pirmadienį vykdo apsikeitimą įkaitais ir palestiniečių kaliniais.

Įstatymų leidėjai kelias minutes plojo D. Trumpui, kurį atlydėjo jo specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas, žentas Jaredas Kushneris ir dukra Ivanka.

Pasveikintas parlamento pirmininko Amiro Ohanos ir premjero Benjamino Netanyahu, su šypsena į Knesetą atvykęs D. Trumpas sakė, kad šis vizitas jam yra didelė garbė.

