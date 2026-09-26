Donaldas Trumpas atmeta Irano siūlymą dėl Hormuzo sąsiaurio atidarymo

„Aš atmetu jų pasiūlymą“, – žurnalistams prie Baltųjų rūmų sakė D. Trumpas.
„Jie nori sudaryti susitarimą, pagal kurį nedelsdami atidarytų sąsiaurį, nes labai pralaimi“, – sakė jis.
„Jie nori sudaryti susitarimą ir manau, kad tai gerai. Aš taip pat mėgstu sudaryti susitarimus“, – pridūrė JAV lyderis.
Kiek anksčiau jis savo socialiniame tinkle paskelbė Hormuzo sąsiaurio atvaizdą su užrašu „Trumpo sąsiauris“.
Anksti šeštadienį D. Trumpo platformoje „Truth Social“ paskelbtas žemėlapis su „Trumpo sąsiauriu“ pasirodė netrukus po to, kai Iranas pasiūlė susitarimą per savaitę atidaryti šį itin svarbų vandens kelią, jei JAV įvykdys tam tikras sąlygas. Tai buvo pirmasis viešas signalas apie jo nuomonę, Iranui pasiūlius naują susitarimą ir užsiminus, kad tai galėtų padėti D. Trumpui prieš kadencijos vidurio rinkimus.
Baltieji rūmai penktadienį tik pareiškė, kad JAV pareigūnai dalyvauja teigiamuose ir konstruktyviuose pokalbiuose su tarpininkais dėl Irano karo. Anksčiau šią savaitę Iranas surengė kelias valandas trukusias netiesiogines derybas su JAV.
Iranas Jungtinėms Valstijoms pateikė pasiūlymą užbaigti karą ir per septynias dienas atidaryti Hormuzo sąsiaurį, penktadienį Niujorke žiniasklaidai sakė šalies užsienio reikalų ministras.
„Jei bus įvykdytos tam tikros sąlygos, sąsiauris bus atidarytas per septynias dienas ir prasidės derybos“, – žiniasklaidos priemonėms, įskaitant „The New York Times“ ir „The Guardian“, sakė JAV vyksiančioje Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje dalyvaujantis Abbasas Araghchi.
Kaip rašė laikraštis „The New York Times“, pagal naujausią A. Araghchi planą siūloma septynioms dienoms nutraukti visus karo veiksmus Artimuosiuose Rytuose, įskaitant Libaną.
Jame taip pat raginama atlaisvinti įšaldytą Irano turtą, kuris vertinamas mažiausiai 12 mlrd. dolerių (10,56 mlrd. eurų), taip pat panaikinti sankcijas Irano naftai ir nutraukti JAV vykdomą jūrų blokadą.
Septintą paliaubų dieną Iranas atidarytų Hormuzo sąsiaurį.
A. Araghchi teigė laukiantis JAV atsakymo į planą ir tvirtino, kad Kinija palaiko šį pasiūlymą.
Irano Revoliucinės gvardijos atstovas spaudai Hosseinas Mohebi (Hoseinas Mohebis) išskirtiniame interviu naujienų agentūrai AFP sakė, kad tarp Teherano reikalavimų taip pat yra karo veiksmų Jemene nutraukimas.
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