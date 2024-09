Donaldas Trumpas apkaltino Volodymyrą Zelenskį „nešvariais triukais“ : planuotas susitikimas, regis, neįvyks

Tai D. Trumpas pareiškė per rinkimų kampanijos renginį Šiaurės Karolinoje, praneša „Evropeiska Pravda“.

D. Trumpas nemažą savo kalbos dalį skyrė Ukrainai, kurioje skundėsi V. Zelenskiu.

„Ukrainos prezidentas yra mūsų šalyje. Jis rengia nešvarius triukus prieš jūsų mylimą prezidentą – mane“, – teigė D. Trumpas, nepatikslindamas, ką turėjo omenyje.

Politikas apkaltino dabartinį JAV prezidentą Joe Bideną ir savo rinkimų varžovę Kamalą Harris, kad jie neva „įtraukė Ameriką į dar vieno nesibaigiančio karo Ukrainoje finansavimą“.

Kamala and Biden have locked America into funding another endless war in Ukraine.



President Trump will once again bring peace!



"The moms and dads of America don’t want their kids to be fighting Ukraine and Russia and we’re not going to have our soldiers die across the ocean." pic.twitter.com/GYAUcIXkQq

REKLAMA