Dėl Vokietijoje padegtų kariuomenės mašinų įtariami Rusijos agentai: paaiškėjo daugiau detalių

Vaizdo įrašas su degančia technika automobilių stovėjimo aikštelėje pasirodė vakar prokremliškame kanale „Povernuty na vojne“ („Pamišę dėl karo“). Įrašo autorius teigė, kad „mūsų žmonės“ padegė karinius sunkvežimius, kurie tariamai buvo skirti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų reikmėms. Taip pat įraše paskelbtos technikos nuotraukos prieš gaisrą ir po jo. Iš nuotraukų matyti, kad sunkvežimiai visiškai sudegė.

Remiantis OSINT analitiko „Tendar“ duomenimis, sunkvežimiai stovėjo „MAN Truck & Bus“ remonto dirbtuvių aikštelėje. Prokremliškas kanalas „Rybar“ pranešė, kad sudegė kariniai sunkvežimiai ir vilkikai „Rheinmetall MAN“, kurių bendra vertė apie 2,5 mln. eurų.

3 days ago somebody torched several German army trucks next to a repair shop of the MAN Trucks & Bus Service company in the German city of Erfurt.



Today, Russian channels are distributing this video. Apparently, they received it from the terrorist.



Erfurt has one of the largest… pic.twitter.com/Mx5Ro1ylSu