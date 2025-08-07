Kalendorius
Rugpjūčio 7 d., ketvirtadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Dėl JAV viceprezidento J. D. Vance`o pasiplaukiojimo baidarėmis pakeltas vandens lygis upėje

2025-08-07 12:44 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-07 12:44

JAV viceprezidento J. D. Vance'o komanda paprašė kariuomenės inžinierių pakelti vandens lygį Ohajo ežere, kad jis galėtų mėgautis „idealiomis sąlygomis plaukti baidarėmis“ gimtadienio iškyloje, praneša „The Guardian“.

J. D. Vance‘as (nuotr. SCANPIX)

JAV viceprezidento J. D. Vance'o komanda paprašė kariuomenės inžinierių pakelti vandens lygį Ohajo ežere, kad jis galėtų mėgautis „idealiomis sąlygomis plaukti baidarėmis“ gimtadienio iškyloje, praneša „The Guardian“.

REKLAMA
0

J. D. Vance'as praėjusią savaitę atostogavo su šeima JAV pietvakarių Ohajo valstijoje ir buvo pastebėtas vietinių gyventojų, plaukiančių kanojomis Little Miami upe savo gimtadienio dieną, rugpjūčio 2 d.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Viceprezidento komandos prašymu JAV kariuomenės inžinierių korpusas pakoregavo Caesar Creek ežero vandens ištekėjimą į upę – tam, kad būtų užtikrintas saugus plaukimas viceprezidento Vance'o apsaugos konvojui, rašo „The Guardian“.

REKLAMA
REKLAMA

Anoniminis šaltinis laikraščiui pranešė, kad prašymas buvo pateiktas ne tik saugumo sumetimais, bet ir siekiant sukurti „idealias“ sąlygas vandenyje, kad J. D. Vance'as su šeima galėtų mėgautis plaukimu upe.

Leidinyje teigiama, kad šios informacijos negalima patikrinti iš nepriklausomų šaltinių.

Leidinyje teigiama, kad šios informacijos negalima patikrinti iš nepriklausomų šaltinių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų