Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Dėl drono Berlyno oro uoste – sujudimas: 45 minutėms sustabdyti visi skrydžiai

2026-09-24 07:57 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-24 07:57
Pridėkite kaip šaltinį Google

Berlyno oro uoste trečiadienio vakarą pastebėjus droną 45 minutėms buvo visiškai sustabdyti skrydžiai, pranešė oro uostas ir federalinė policija.

Dronai (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
GALERIJA (7)

Berlyno oro uoste trečiadienio vakarą pastebėjus droną 45 minutėms buvo visiškai sustabdyti skrydžiai, pranešė oro uostas ir federalinė policija.

REKLAMA
0

Vėliau apribojimai buvo panaikinti.

Dronas buvo pastebėtas apie 20 val., todėl Vokietijos oro eismo kontrolė uždarė šiaurinį oro uosto kilimo ir tūpimo taką. 20.20 val. taip pat buvo uždarytas pietinis takas, todėl skrydžiai buvo visiškai sustabdyti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pareigūnų teigimu, abu takai vėl buvo atidaryti 21.05 val.

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Užfiksavo vaizdą, kaip naktį Lietuvoje numuštas dronas

REKLAMA
REKLAMA

Dronai Berlyne

Pirmąjį metų pusmetį nė viename kitame Vokietijos oro uoste nebuvo užregistruota tiek dronų pastebėjimo atvejų kaip Berlyno Brandenburgo oro uoste (BER).

REKLAMA

Remiantis Vokietijos oro eismo kontrolės tarnybos (DFS) pateiktais duomenimis, oro uosto bokštas per pirmuosius šešis mėnesius užregistravo 28 tokius atvejus – vienu daugiau nei Frankfurto oro uoste, didžiausiame Vokietijoje.

Septyniais iš šių atvejų skrydžiai BER oro uoste turėjo būti laikinai sustabdyti.

Palyginti su praėjusiais metais, šis padidėjimas yra ypač ryškus. DFS duomenimis, per visus 2025 m. BER oro uoste ir jo apylinkėse buvo aptikti tik aštuoni dronai.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų