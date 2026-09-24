Dėl drono Berlyno oro uoste – sujudimas: 45 minutėms sustabdyti visi skrydžiai

Vėliau apribojimai buvo panaikinti.
Dronas buvo pastebėtas apie 20 val., todėl Vokietijos oro eismo kontrolė uždarė šiaurinį oro uosto kilimo ir tūpimo taką. 20.20 val. taip pat buvo uždarytas pietinis takas, todėl skrydžiai buvo visiškai sustabdyti.
Pareigūnų teigimu, abu takai vėl buvo atidaryti 21.05 val.
Dronai Berlyne
Pirmąjį metų pusmetį nė viename kitame Vokietijos oro uoste nebuvo užregistruota tiek dronų pastebėjimo atvejų kaip Berlyno Brandenburgo oro uoste (BER).
Remiantis Vokietijos oro eismo kontrolės tarnybos (DFS) pateiktais duomenimis, oro uosto bokštas per pirmuosius šešis mėnesius užregistravo 28 tokius atvejus – vienu daugiau nei Frankfurto oro uoste, didžiausiame Vokietijoje.
Septyniais iš šių atvejų skrydžiai BER oro uoste turėjo būti laikinai sustabdyti.
Palyginti su praėjusiais metais, šis padidėjimas yra ypač ryškus. DFS duomenimis, per visus 2025 m. BER oro uoste ir jo apylinkėse buvo aptikti tik aštuoni dronai.
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