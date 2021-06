Degalinėms – kelio pabaiga? Netrukus gali tekti sukti galvą, kur pildyti kurą

Taip yra todėl, kad per ateinančius du dešimtmečius elektromobiliai degalinių verslą pavers mirties spirale, o elektromobiliai bus numatytasis pasirinkimas visiems automobilių savininkams.

Kodėl? Nes elektromobilių įkrovimas taps daug paprastesnis nei benzininių ir dyzelinių automobilių papildymas, rašoma „The Guardian“. Taip bus ne tik todėl, kad, pavyzdžiui, Didžiosios Britanijos vyriausybė nuo 2030 metų uždraus parduoti naujus benzininius ir dyzelinius automobilius.

Įsivaizduokite, kad einame kitu keliu, pakeisdami elektromobilius iškastinio kuro energija. Rašote naujos degalinės rizikos vertinimą. Norite iškasti didelę skylę žemėje miesto viduryje, įdėti keletą bakų ir užpildyti juos milžinišku kiekiu labai degių degalų.

Tada jūs siūlote pritvirtinti tikrai galingą siurblį ir pakviesti atsitiktinius visuomenės narius. Jie atvyks transporto priemonėmis su karštais varikliais. Jūs paduosite jiems tikrai galingą siurblį, kuris išleidžia labai degų skystį. Be jokios priežiūros jie savo karštas transporto priemones pildys dideliais labai degių skysčių kiekiais, susimokės ir išvažiuos.

Ar pasirašytumėte tam? Ar manote, kad darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba suteiks jums leidimą? Mintis yra ta, kad automobilius pildyti benzinu ir dyzelinu yra pavojinga, todėl mes tai darome specialiai sukurtose centralizuotose degalų papildymo vietose.

Visur esanti galia

Elektra, priešingai, jau yra prieinama beveik visur. Kur dabar yra jūsų automobilis? Ar negalėtų jis būti šalia elektros kabelio? Būtent.

Vienintelis iššūkis yra tai, kaip tą elektrą atvesti į paviršių, kad galėtumėte ja krauti savo akumuliatorių. Ir jums nereikia būti Tomu Edisonu, kad tai išspręstumėte.

Elektromobilių įkrovimas

Jei gyvenate bute ar name be įvažiavimo tako, nesijaudinkite. Siekiama, kad praktiškai kiekvienoje stovėjimo aikštelėje būtų elektrinių transporto priemonių (EV) įkrovimo vieta.

Eriko Fairbairno elektrinių transporto priemonių įkrovimo įmonė „Pod Point“ nori padėti Didžiajai Britanijai persitvarkyti ir įrengti įkrovimo stoteles.

„Ateis laikas, kai beveik nebegalvosite, kaip ir kur įkrauti savo automobilį“, – prognozuoja jis.

Žinoma, mes esame labai toli nuo šios utopijos, ir tai neturėtų stebinti.

Mes dar tik pradedame elektros revoliuciją: tik 7 proc. naujų automobilių yra elektriniai ir jie sudaro nedidelę transporto priemonių dalį, todėl nėra ir didžiulės rinkos. Tačiau pokyčiai vyksta greitai, o investicijos į įkrovimo infrastruktūrą ateina kartu su jais.

Gerą pelną bus galima gauti tada, kai milijonai mūsų norės pasikrauti, kaip ir prieš šimtmetį tik prasidėjus automobilių amžiui prasidėjo ir degalinių statybų bumas.

Pirmieji įkrovimo technologiją namuose turės tie, kurie turi įvažiavimo takus, ir kurie gali atsivesti krovimo kabelį prie savo elektromobilių. Jie jau gali įsidiegti specialius įkrovimo taškus, kurie per naktį įkrauna automobilio akumuliatorių, dažnai naudodami kuo pigesnius dažnius. Įprastai tai yra lėtas procesas. Už kiekvieną įkrovimo valandą jūs nuvažiuosite maždaug 48 kilometrus, bet kam dėl to nerimauti, kai dauguma žmonių vis tiek palieka automobilius stovėti per naktį, o jūs mokate tik porą eurų už kilometrą?

Kai kurios vietos valdžios institucijos pradėjo montuoti panašius įkroviklius žibintų stulpuose, o dizaineriai dirba su įkrovimo stotelėmis, kurias galima įmontuoti kelkraštyje. Kai kurios darbovietės jau montuoja šias įkrovimo stoteles savo darbuotojams.

Ateinančiais metais pamatysime daug daugiau visų šių naujovių. Ir jau net dabar matome, kad kai kurie verslai savo klientams siūlo pasikrauti automobilius. Tiesą sakant, nemokamas įkrovimas greičiausiai taps panašus į nemokamą „Wi-Fi“. Tai bus šioks toks kyšis, priviliojantis jus į parduotuves.

Elektra varomų transporto priemonių optimistai piešia ateitį, kurioje galėsite įkrauti automobilį bet kurioje sustojimo vietoje. Automobilis krausis kol jūs miegosite, dirbsite, apsipirkinėsite ar žiūrėsite filmą kine. Kad ir ką bedarysite, energija tekės į jūsų automobilį. Šiuo metu, sako Erikas Fairbairnas, 97 proc. elektromobilių įkrovimo bus vykdoma be benzino siurblio ekvivalentų.

„Įsivaizduokite, kas nors ateina ir kiekvieną vakarą pripildo jūsų automobilį benzino, todėl kiekvieną rytą galite nuvažiuoti 482 kilometrus, – sako jis. – Kaip dažnai jums reikėtų ko nors kito?“

Ateityje jums degalinėje sustoti reikės tik ilgų kelionių metu. Akumuliatorių įkrausite per 20–30 minučių, o kol jis krausis – išgersite kavos ir pasinaudosite tualetu.

Mirties nuosprendis

Jei ši prognozė yra teisinga, mirties nuosprendžio sulauks didelė dalis visų (8 380) JK degalinių. Šios pramonės nuosmukis gali įvykti stebėtinai greitai. Pagalvokite apie tai. Kai elektra varomos transporto priemonės pradės iš rinkos stumti benziną ir dyzeliną, mažės verslų, kurie užsiima kuro tiekimu. Degalinės bus priremtos prie sienos.

Dėl to benzinu ir dyzelinu varomų automobilių savininkams bus šiek tiek sunkiau rasti degalinę, o likę operatoriai taip pat gali pajusti poreikį didinti savo kainas, kad išlaikytų pelną.

Taigi, liks kur kas mažiau ir galbūt brangesnių degalinių. O elektromobilį įkrauti bus vis lengviau. Negana to, plečiantis rinkai, elektromobilius įsigyti bus pigiau.

Jūs matote, link kur visa tai eina: kuo daugiau degalinių užsidarys, tuo didesnė tikimybė, kad visi rinksimės elektrą. Savo ruožtu daugiau degalinių bus priverstos užsidaryti. Ir taip toliau. Todėl aš tai pavadinau mirties spirale.

Ir nesirūpinkite, iš kur bus gaunama elektra šiems naujiems automobiliams maitinti. „National Grid“ teigia, kad nekils problemų įkrauti visas elektrines transporto priemones, kurios išvažiuos į kelius. Tiesą sakant, net visiems pradėjus vairuoti elektromobilius, jie nesitiki didelio paklausos padidėjimo. Jie mano, kad poreikis pakils tik per 10 proc.

Taip yra todėl, kad mes važinėjame daug mažiau, nei esame linkę įsivaizduoti. Pasak Transporto departamento, vidutinė kelionė automobiliu yra vos 13,5 kilometro. Ir, kaip aiškina „National Grid“ nacionalinės kontrolės vadovė Isabelle Haigh, sistemoje jau yra pakankamai daug neišnaudotų pajėgumų.

„Dauguma krausis ne didžiausios paklausos metu, o pastaraisiais metais ji dar ir mažėjo, todėl esame įsitikinę, kad energijos pakanka paklausai patenkinti“, – sako ji.

Taip yra todėl, kad tinklelis sukurtas taip, jog patenkintų didžiausios paklausos momentais. Pavyzdžiui, kai reklamos metu visi užkaičiame arbatinuką.

Likusį laiką kai kurie generatoriai sėdi be darbo. Elektra varomos transporto priemonės galės jais naudotis, ir kadangi žmonės įprastai prietaisus krauna naktį, kai paklausa maža, vargu ar jos iš viso padidins didžiausią paklausą.

Taip pat padės išmaniosios įkrovimo sistemos. Jos leis jūsų įkrovikliui bendradarbiauti su tinkleliu, kad jis nustatytų geriausią laiką jūsų automobilio įkrovimui.

Idėja yra įsitikinti, kad gaunate pigiausią energiją, ir padėti tinkleliui išlyginti paklausos pakilimus ir nuosmukius.

Pažangus įkrovimas taip pat padeda maksimaliai išnaudoti atsinaujinančius išteklius – leidžia vairuotojams pasinaudoti gausia ir pigia elektra, pavyzdžiui, vėjuotą dieną.

Spiritizmo seansai ir visą parą dirbančios parduotuvės

Tačiau degalinių eros pabaiga neturėtų būti priežastis švęsti. Tai vienintelis mažame miestelyje ar kaime likęs mažmeninės prekybos punktas ir daugelio žmonių gelbėjimosi ratas.

Taigi, ar degalinės gali rasti alternatyvų vaidmenį? Jackas Simpsonas tiki, kad kai kurios sugebės.

Jis seną Lidso mieste esančią degalinę pavertė augalų parduotuve/baru/muzikos erdve/restoranu/meno galerija, ir pavadino ją „Hyde Park Book Club“. Joje yra vykę net spiritizmo seansai.

„Žmonės užsukdavo pavakarieniauti, o aš jiems pasakydavau: „Aš labai atsiprašau, šiuo metu vyksta spiritizmo seansas“, – pasakojo J. Simpsonas.

Jis sako, kad gera lokacija, didelė aikštelė ir erdvūs pastatai daro ją labai lanksčia, prisitaikančia vieta.

„Manau, kad tai taip pat dera su šių laikų hipsterių manija dėl XX a. vakarų kultūros“, – sako jis.

Degalų mažmenininkų asociacijos (PRA) pirmininkas Brianas Maddersonas į viską žvelgia labiau realistiškai. PRA atstovauja 5500 nepriklausomų degalų mažmenininkų, kuriems tenka 70 proc. visų aikštelių. B. Maddersonas sako, kad asociacijos nariai yra puikiai prisitaikę prie vidaus degimo variklių pasaulio.

Daugelis jau investuoja į visą parą dirbančias parduotuves, aukštos kokybės maistą ir automatines plovyklas, kad padidėtų jų pajamos, ir, pasak jo, jie ir toliau leis vairuotojams pildytis benzinines ir dyzelines transporto priemones tol, kol tai bus įmanoma.

Jis mano, kad perėjimas nuo benzino ir dyzelino į elektrą užtruks dešimtmečius. „Šios transporto priemonės tiesiog neišnyks per naktį. Benzino ir dyzelino degalinės bus būtinos norint išlaikyti šalies mobilumą po 2030 m.“, – sako jis.

Gali būti. Tačiau technologiniai pokyčiai gali įvykti greitai ir tam sutrukdyti. Prisiminkime, kas nutiko arkliui ir vežimui XIX a. ir XX a. sandūroje.

Kai kurios degalinės tikrai išliks, pavyzdžiui, greitkeliuose, tačiau greičiausiai daugelis eis tuo pačiu keliu, kaip ir žmonės, kuriuos Jacko Simpsono svečiai bandė pasiekti savo spiritizmo seansuose, nebent jie ras naujų būdų pasipelnyti.