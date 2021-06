Keista, bet efektyvi idėja – mokslininkai mano, kad depresiją galima gydyti juoko dujomis

Diazoto monoksidas (N₂O), dar vadinamas juoko dujomis, naudojamas medicinoje. Pavyzdžiui, juo malšinamas skausmas prieš gimdymą ar po traumų. Tačiau mokslininkai dabar mano, kad azoto oksidas galėtų būti naudojamas ir depresijos gydyme.

Sunkūs depresijos atvejai kartais sunkiai pasiduoda medikamentiniam gydymui. Gydytojai bando įvairius vaistus, kurie įprastai veikia serotonino receptorius. Įprastai net ir veiksmingų antidepresantų poveikis pastebimas tik po kelias savaites trunkančio kurso. Kartais toks laukimo periodas depresija sergantiems žmonėms gali būti per ilgas.

Tuo tarpu diazoto monoksidas veikia vadinamuosius NMDA receptorius ir pradeda veikti žymiai greičiau. Vienas ankstesnis tyrimas parodė. kad 50/50% diazoto monoksido ir deguonies mišiniu kvėpavę žmonės pajuto greitą depresijos simptomų atsitraukimą, tačiau jie buvo stebimi tik 24 valandas. Žmogus negali nuolat kvėpuoti tokiomis dujomis, todėl jei šis poveikis nėra ilgalaikis, diazoto monoksido terapija nebūtų tinkama depresijos gydymui.

Naujame tyrime dalyvavo 24 žmonės, sergantys vaistais sunkiai gydoma depresija. Per keturias savaites jie dalyvavo trijose diazoto monoksido terapijos sesijose. Per pirmąją jiems buvo skirtas 50/50 % diazoto monoksidoksido ir deguonies mišinys, antroje sesijoje jis jau buvo ne toks koncentruotas (25/75 %), o per trečiąją skirtas placebas. Mokslininkai pastebėjo, kad 25/75 % azoto oksido ir deguonies mišinys efektyviai šalina depresijos simptomus ir rečiau sukelia pykinimą ar kitą šalutinį poveikį. Be to, jo poveikis išlieka kelias savaites.

Net 85 % dalyvių po tyrimo džiaugėsi stipriai sumažėjusiais depresijos simptomais. Geriausia tai, kad diazoto monoksido poveikis buvo labai greitas, o mažesnė koncentracija (25 % vietoje 50) stipriai sumažino šalutinį poveikį. Mokslininkai nemano, kad šia terapija galima pakeisti antidepresantus. Tačiau diazoto monooksidas gali padėti tada, kai kiti vaistai tiesiog neveikia.