Dauguma rusų krapšto centus, o Putinas didžiuojasi neaiškiais rodikliais: piliečiai uždirba daug

„2,4 mln. rublių (25 734 eurų) per metus – tokios yra didžiosios dalies Rusijos piliečių pajamos“, – sakė V. Putinas antradienį per savo pirmąją per 10 metų kelionę į Jakutską.

Pasak V. Putino, būtent todėl 2,4 mln. rublių (25 734 eurų) metinių pajamų ribą vyriausybė pasirinko nuo 2025 m. didinamam gyventojų pajamų mokesčiui (GPM), rašo nepriklausomas leidinys „The Moscow Times“.

„Finansų ministerijos skaičiavimais, gyventojų pajamų mokesčio – mokesčių naštos gyventojams – padidinimas palies ne daugiau kaip 3,2 proc. mokesčių mokėtojų“, – sakė V. Putinas.

Oficialūs duomenys skiriasi

„Rosstat“ duomenimis, vidutinės rusų pajamos yra beveik keturis kartus mažesnės už V. Putino įvardytą sumą. Pirmąjį ketvirtį ji siekė 51,8 tūkst. rublių (555 eurų) per mėnesį.

„Rosstat“ duomenimis, vidutinis darbo užmokestis Rusijoje yra 87,8 tūkst. rublių (941 eurų) per mėnesį (kovo mėn. duomenimis).

Rusijos pensininkai, oficialios statistikos duomenimis, gyvena vidutiniškai už 20,9 tūkst. rublį (224 eurų) per mėnesį ir išlieka vienintelė piliečių kategorija, kuri ir toliau skursta.