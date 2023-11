Rusai skundžiasi: neįperka nei naujų, nei naudotų automobilių

Rusų žiniasklaidos priemonė „Nezavisimaja gazeta“ skelbia, kad rusai, pirkdami transporto priemones, susiduria su dideliais finansiniais sunkumais.

Automobiliai tapo prabangos preke

Kaip teigiama publikacijoje, išryškėjęs skirtumas tarp kainos už parduodamą automobilį ir gyventojų finansinių galimybių nusipirkti transporto priemonę pasiekė kone kritinį lygį, nors atlyginimai esą šalyje ir didėjo.

Tai atskleidžia ir Rusijos automobilių pardavėjų asociacijos duomenys, rašo „Nezavisimaja gazeta“.

Remiantis rusų ekspertų pastebėjimais, vidutiniškai 2023 m. viduryje rusai turėjo savo 40 mėnesių uždarbį atiduoti tam, kad galėtų nusipirkti naują automobilį, o beveik 20 atlyginimų reikėjo, kad būtų galima įsigyti naudotą transporto priemonę.

REKLAMA

REKLAMA

Portalo teigimu, dar 2013 m., rusams už naujo automobilio įsigyjimą reikėjo susimokėti 28 mėnesinių atlyginimų, o už naduotą – 11.

REKLAMA

Skaičiuojama, kad dabar vienam naujam automobiliui įsigyti rusams reikia beveik 60 mėnesinių atlyginimų, o naudotam – apie 30.

„Jei darytumėme hipotetinę prielaidą, kad žmogus sutaupys visą savo atlyginimą ir jo niekam neišleis, tai naujam automobiliui jis turės taupyti apie penkerius metus, o naudotam – apie dvejus metus“, – pažymima rusų leidinyje.

Pripažįsta, kad suveikė ir sankcijos

Leidinyje pažymima, kad rusams neįperkant automobilių ir vis dažniau šiam tikslui pasiekti prašant paskolos, transporto priemonių parkas pradės senėti.

REKLAMA

REKLAMA

Rusų verslininkai pripažįsta, kad kainų didėjimą lėmė ir Europos automobilių gamintojų pasitraukimas iš Rusijos.

Kremlius skaičiuoja, kad 2023 m. pirmojo pusmečio pabaigoje naujo automobilio kaina Rusijoje vidutiniškai siekė beveik 3 mln. rublių (beveik 31 tūkst. eurų), o naudoto automobilio – apie 1,3 mln. rublių. Dabar vidutinė naujų automobilių kaina Rusijoje siekia beveik 4 mln. rublių, o naudotų – apie 2 mln. rublių.

Sugebėjo apeiti sankcijas

Naujienų portalas tv3.lt jau anksčiau rašė, kad nuo 2022 metų kovo 15 d., kai Europos Sąjunga ir JAV uždraudė brangių automobilių eksportą į Rusiją, į šalį pateko mažiausiai 1 319 prabangių automobilių, kurių bendra vertė – 229,6 mln. JAV dolerių (214,53 mln. eurų).

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Apie tai rašo Rusijos opozicijos leidinys „Verstka“, remdamasis Rusijos Federacijos federalinės muitinės tarnybos įslaptintais duomenimis.

„Iškart po sankcijų įvedimo automobilių importas į Rusiją reikšmingai sumažėjo: per devynis su puse 2022 metų mėnesių per Rusijos muitinę pravažiavo mažiausiai 378 automobiliai, kurių kiekvieno vertė didesnė nei 100 tūkst. dolerių (93,44 eurų tūkst.).

Tačiau su 2023 metų pradžia jų srautas atsinaujino – iki spalio vidurio į šalį buvo įvežtas mažiausiai 941 toks automobilis“, – rašoma pranešime.

REKLAMA

Iš viso leidinys suskaičiavo 12 įmonių, kurių automobiliai, kurių vertė daugiau nei 100 tūkst. dolerių, atsidūrė Rusijoje.

Suskaičiavo, kas populiariausia

Populiariausi pasirodė „Land Rover“ automobiliai: nuo sankcijų įvedimo į Rusiją buvo įvežtas 551 įmonės automobilis. Antroje vietoje yra „Mercedes-Benz“ su 226 automobiliais, o trečioje – „Porsche“ su 177 automobiliais.

„Taip pat per 19 sankcionuotų mėnesių buvo įvežti mažiausiai 104 BMW, 99 „Audi“, 97 „Toyota“, devyni „Cadillac“, septyni „Rolls-Royce“, šeši „Jeep“ ir vienas „Maserati“. Be to, į Rusiją atkeliavo mažiausiai 42 superautomobiliai: 32 „Lamborghini“ ir 10 „Ferrari“.

REKLAMA

Brangiausias importuotas automobilis – „Ferrari 812 Competizione“ už beveik 534 tūkst. dolerių (499 tūkst. eurų)“, – priduria „Vestka“.

Taip pat pranešama, kad automobiliai buvo įvežti daugiausia per tarpininkus trečiosiose šalyse. Dažniausiai tai buvo įmonės iš Kirgizijos, Turkijos, JAE ir Baltarusijos.