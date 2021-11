Lapkričio 8-ąją Baltarusijos-Lenkijos pasienyje užfiksuota milžiniška migrantų kolona. Pirminiais duomenimis joje matyti kelių šimtų žmonių minia einanti į Bruzgų pasienio patikros punktą, juos palydi ginkluoti pareigūnai.

Lenkijos valdžios atstovų teigimų, situaciją pasienyje baltarusiai siekia išvystyti iki „mirtinos“. „Aš esu tikras, ir tai net ne nuomonė, aš esu tikras, kad Baltarusijos valdžia veržiasi eskaluoti, eskalacijos, kuri nulems mirtis kuriai nors iš pusių“, – aiškino Lenkijos užsienio reikalų viceministras Petras Wawrzykas.

Pasienio tarnybos atstovė Ewelina Szczepanska nurodė, kad pasienyje sustiprintos pasieniečių, policijos ir karių pajėgos. Jos teigimu, internete paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti, kad migrantai juda Lenkijos šiaurės rytuose, Kuznicoje, esančios perėjos link.

(papildyta 12.45 val.) „Nexta“ skelbia atradusi kurdų grupę „Facebook“, kurioje ir buvo suorganizuotas šios dienos „žygis“ į Lenkiją. Skelbiama, kad žinutė, kviečianti visus kartu vykti į pasienį, publikuota lapkričio 6-osios vakare. Jau lapkričio 7-ąją buvo įkurtas koordinacinis kanalas „Telegram“ tinkle „Baltarusiškas pabėgėlių susirinkimas 10/11). Jame buvo paviešintas susirinkimo taškas žemėlapyje, kur šiandien ir buvo pastebėta migrantų minia.

Sprendžiant iš pranešimų „Telegram“ kanale, migrantai ruošėsi eiti į pasienio Bruzgų pasienio punktą, kad galėtų teisėtu būdu pabandyti patekti į Lenkijos teritoriją. Tačiau baltarusių pasieniečiai nuvarė juos nuo kelio į miškus.

(papildyta 12.12 val.) Lenkijos pasieniečių užfiksuoti vaizdai rodo, kad migrantų minia susirinko neutralioje pasienio zonoje.

(papildyta 12.03 val.) Baltarusijos pasieniečiai tvirtina, kad didelė migrantų grupė paliko šalį ir perėjo į Lenkijos teritoriją. Tačiau patikimų tai patvirtinančių šaltinių nėra. Tuo metu patys migrantai aktyviai dalijasi vaizdais iš Baltarusijos teritorijos.

(papildyta 11.15 val.) Baltarusija tuo metu į Bruzgų pasienio patikros punktą sutraukė riaušių malšinimo pajėgas. Užfiksuoti į pasienį atvykę pareigūnai ir ten dar vykstantys sunkvežimiai.

(papildyta 11.07 val.) Vaizdo įraše matyti, kaip ginkluoti baltarusių pareigūnai su šunimis suvarė migrantų minią į miškus.

(papildyta 10.40 val.) Migrantai pasienio patikros punkto nepasiekė, o pasuko į aplinkinius miškus, skelbiama „Nexta“.

Baltarusijos valdžia dėl į šalį atvykusių tūkstančių migrantų kaltina Lenkiją. Baltarusijos atstovai taip pat patvirtino, kad yra imamasi neva visų priemonių, kad būtų užtikrintas automagistrale judančių žmonių saugumas.

„Šiuo metu didelė pabėgėlių grupė su daiktais juda autostrada link pasienio su Lenkija. Lenkijos pasienio apsauga ne sykį skelbėsi apie tai, kaip tūkstančiais išstumia migrantus pasienyje su Baltarusija. Į tokį nevilties žingsnį pabėgėlius pastūmėjo Lenkijos valdžios abejingumas ir nežmoniškumas“, – rašoma Baltarusijos Pasienio apsaugos komiteto pranešime.

Situaciją Baltarusijoje pakomentavo ir Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas. Jo teigimu, „situacija nėra lengva, didelė našta gula ant Baltarusijos valdžios pečių“.

„Kremlius neabejoja, kad Minskas imasi visų priemonių, kad padėtis su migrantais išliktų teisėta, ir atsižvelgia (ir) į Rusijos susirūpinimą“, – pareiškė oficialus Rusijos prezidento atstovas.

Primename, kad Minskas nuo šių metų pradžios panaikino vizų režimą daugeliui Artimųjų Rytų šalių piliečių ir taip paskatino jų atvykimą į šalį.

Nuo neramumų ir sunkių ekonominių sąlygų bėgantys asmenys lėktuvais skrenda į Minską, o jau iš ten bando pasiekti Lietuvą, Latviją ar Lenkiją ir tranzitu nuvykti į Vokietiją, kur tikisi pradėti naują gyvenimą. Lietuva tokį Baltarusijos elgesį vertina kaip hibridinio karo elementą.

„Prieš Lietuvą yra vykdomas hibridinis karas ir mes turime būti vieningi, susitelkę, tiek savivaldos, tiek nacionaliniu lygmeniu sprendžiant šiuos iššūkius“, – anksčiau sakė Lietuvos vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Lenkijos spec. tarnybų ministras-koordinatorius Stanislawas Zarinas savo „Twitter“ paskyroje išreiškė nerimą dėl to, kad migrantai gali bandyti šturmuoti Lenkijos pasienio postą. Pasirodė vaizdo įrašai, kuriuose matyti ir migrantų minią palydintys ginkluoti baltarusių pareigūnai. Jo teigimu, prasidėjo didžiausio masto migrantų bandymas jėga įsiveržti į šalį.

„Tai dar viena priešiška Baltarusijos akcija Lenkijos atžvilgiu“, – pareiškė S. Zarynas.

Buvo sušauktas ir antikrizinės komandos posėdis, kuriame dalyvavo ministras pirmininkas Mateuszas Morawieckis, vidaus reikalų ministras Mariuszas Kaminsky ir gynybos ministras Mariuszas Blaszakas.

