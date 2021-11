Į Lietuvą bandantys patekti migrantai gudrauja: pateikia padirbtus dokumentus

Šeštadienį VSAT pareigūnai neįleido 98 iš Baltarusijos ėjusių migrantų, penktadienį – 126, ketvirtadienį - 58, trečiadienį - 87, antradienį - 96, pirmadienį – 11.

Sekmadienį vienas Kubos pilietis ir du Kamerūno piliečiai bandė apgauti Lietuvos pasieniečius. Jie iš Baltarusijos per tarptautinį Medininkų pasienio kontrolės punktą vyko maršrutiniu autobusu Minskas – Vilnius. Dokumentų patikrinimo metu VSAT pareigūnams Kubos pilietis pateikė savo šalies pasą ir esą savo vardu išduotą leidimą gyventi Ispanijoje. Du Kamerūno piliečiai turėjo savo šalies pasus ir leidimus gyventi Liuksemburge. Tokie leidimai turėjo užsieniečiams suteikti teisę į Šengeno erdvę patekti be vizų. Pasieniečiai iškart nustatė, kad ir leidimas gyventi Ispanijoje, ir leidimai gyventi Liuksemburge yra visiškos klastotės. Dėl to kubietis ir kamerūniečiai buvo išlaipinti iš autobuso, neįleisti į Lietuvą ir grąžinti į Baltarusiją.

Nuo rugpjūčio pradžios, kai pasieniečiai įgijo teisę neįsileisti draudžiamose vietose iš Baltarusijos einančių užsieniečių, jų į Lietuvą nepateko 5944 (vidurnakčio iš sekmadienio į pirmadienį duomenys). Tarnybinių ginklų Lietuvos pasieniečiams ir jiems talkinantiems kariams praėjusią parą pasienyje panaudoti neteko. Sienos kontrolė Lietuvos pusėje vykdoma sustiprintu režimu.