Cichanouskajos kabineto narys: Rusija su Baltarusija ruošiasi blickrigui į Vilnių

Sviatlanos Cichanouskajos suformuoto pereinamojo Baltarusijos valdžios kabineto narys pasidalijo savo pamąstymais laidoje „Įprastas rytas“.

„Iš to ir sprendžiu, kad Rusijos planuose yra taktinio branduolinio ginklo panaudojimas. O toliau jau – grynai mano samprotavimai. Aš spėju, kad tai gali būti panaudota prieš Ukrainą ar, pavyzdžiui, Lietuvą. Arba ir ten, ir ten. Į Lenkiją, manau, pabijotų veržtis“, – „Zerkalo“ cituojamas baltarusių opozicinis politikas.

I would like to welcome Valery Sakhashchyk to our team. He is a retired lieutenant colonel in the Belarus armed forces & former commander of the 38th Airborne Brigade. He will focus on issues of defense, military volunteers in 🇺🇦 & preparing future officers for New Belarus. pic.twitter.com/xUY3QF0Rpm

