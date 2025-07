Chaosas Rusijoje: dėl paslaptingos grėsmės paralyžiuoti oro uostai

Rusijos federalinė oro transporto agentūra „Rosaviacija“ pranešė, kad oro uostų veiklą sutrikdė „įsikišimas iš išorės“. Valdžios institucijos nurodė, kad oro eismas buvo sustabdytas saugumo sumetimais. Neaišku, ar oro uostai patyrė kibernetinę ataką, ar po šia neaiškia agentūros formuluote slepiasi oro erdvėje pasirodę ukrainiečių dronai.

Ukraina kasdien leidžia bepiločius orlaivius į Rusijos karinius, gynybos, pramonės ir logistikos objektus. Dėl šių antskrydžių dažnai tenka sustabdyti civilinių oro uostų veiklą. Vos prieš dieną „Rosaviacija“ pranešė apie Maskvos Šeremetjevo oro uoste atšauktus 174 skrydžius, teigdama, kad kai kuriuos iš jų teko atšaukti dėl stipraus vėjo ir galimų grėsmių iš oro, kurios paprastai reiškia, kad oro erdvėje buvo užfiksuoti ukrainiečių dronai.

Labiausiai sutriko pagrindinio Maskvos ir didžiausio Rusijos Šeremetjevo oro uosto veikla. Liepos 6 d. 18 val. Maskvos laiku buvo atšauktas 171 skrydis. Dar 56 skrydžiai vėlavo daugiau nei dvi valandas, praneša „Rosaviacija“.

Šeremetjevo oro uoste skrydžių perpildytuose terminaluose laukė apie 15 000 keleivių.

Russia’s airports descended into chaos for a second day, with 287 flights cancelled and 106 delayed amid mysterious “outside interference.”



Passengers were left stranded in packed terminals as officials admitted the system was facing “periodic external interference.” pic.twitter.com/nIRJvxWvXj

