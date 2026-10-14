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Buvęs Trumpo patarėjas: JAV neturėtų aklai tikėti Rusijos paaiškinimais dėl maro

2026-10-14 18:59 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-14 18:59
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JAV turėtų atsargiau vertinti Rusijos pareiškimus, kuriuose neigiamas ryšys tarp Irkutsko maro instituto darbuotojos mirties ir jos darbo vietos. Apie tai „The Washington Post“ rašo buvęs Donaldo Trumpo patarėjas saugumo klausimais Johnas Boltonas.

Maras Rusijoje, Donaldas Trumpas (Canva ir EPA nuotr. koliažas)
GALERIJA (10)

JAV turėtų atsargiau vertinti Rusijos pareiškimus, kuriuose neigiamas ryšys tarp Irkutsko maro instituto darbuotojos mirties ir jos darbo vietos. Apie tai „The Washington Post“ rašo buvęs Donaldo Trumpo patarėjas saugumo klausimais Johnas Boltonas.

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Jis priminė, kad JAV viena iš grėsmių laiko būtent Rusijos laboratorijose atliekamus tyrimus bei Kremliaus galimybes kurti cheminius ginklus.

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„Net jei pradiniai nuogąstavimai pasirodytų nepagrįsti, incidentas Irkutske turėtų būti vertinamas kaip nerimą keliantis signalas, o ne kaip klaidingas pavojaus signalas“, – teigia J. Boltonas.

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Jis priminė, kad istoriškai Sovietų Sąjunga daugelį metų vykdė pavojingus biologinius tyrimus. O Rusija „skyrė daug laiko ir pastangų“, kad atkurtų tai, ką prarado po Sovietų Sąjungos žlugimo.

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(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Irkutsko srityje įtariamas maro protrūkis

Be to, būtent Irkutsko kovos su maru centras tiria bruceliozę, Sibiro pūslelinę ir tularemiją – ligas, kurios „dešimtmečiais buvo tiriamos siekiant jas potencialiai panaudoti kaip biologinį ginklą“.

„Problema ta, kad moksliniu požiūriu grynai mokslinius tyrimus sunku atskirti nuo tų, kurie būtų atliekami siekiant panaudoti patogenus kaip biologinį ginklą. Taip pat visi tyrimai gali lengvai prisidėti prie pavojingesnių darbų vykdymo kitose srityse“, – teigia J. Boltonas.

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Tuo tarpu vienintelė garantija apsisaugoti nuo tokių grėsmių yra tik tarptautinės sutartys, kurias kai kurios „izoliuotos valstybės“ gali lengvai pažeisti. Be to, prie biologinio ginklo grėsmių prisidėjo ir jo platinimo paprastumas, pavyzdžiui, naudojant dronus.

Būtent todėl jis ragina rimčiau reaguoti į incidentą Irkutske. Jis siūlo, pavyzdžiui, Kongreso komitetams atlikti biologinių ginklų keliamos pasaulinės grėsmės Amerikai ir JAV gynybos adekvatumo analizę.

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Maras Rusijoje

Primename, kad spalio 2 d. Rusijos Federacijoje buvo pranešta apie 28 metų amžiaus Darios Šipilovos mirtį – Irkutsko kovos su maru instituto darbuotojos. Pagal vieną iš versijų, ji laboratorijoje sudaužė mėgintuvėlį su ligos sukėlėju, pagal kitą versiją – ji grįžo iš darbo kelionės į Buriatiją, kur pasienyje su Mongolija buvo užfiksuotas maro židinys.

Leidinys „Atlantic Council“ taip pat paragino suteikti nepriklausomoms organizacijoms galimybę atlikti papildomą analizę dėl incidento Irkutske. Autoriai pažymėjo, kad Sovietų Sąjunga ir Rusija dešimtmečiais kūrė pavojingų kultūrų štamus, kuriuos galima laikyti biologiniu ginklu. Tuo pačiu metu darbai buvo vykdomi kaip dvejopo paskirties – civiliniai ir kariniai – projektai.

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