TV3 Žinios. Daugėja prašančių šildymo kompensacijų; Europoje – rekordinė dujų kaina; Lietuvoje – JAV kariai

Prasidėjus rekordiškai brangiam šildymo sezonui, žmonės masiškai plūsta į savivaldybes kompensacijų. Kai kuriuose jų prašytojų – trečdaliu daugiau nei prieš metus. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija jau prognozuoja, kad kompensacijoms prireiks beveik 100 mln. eurų, t.y. 40 proc. daugiau pinigų nei praėjusį šaltąjį sezoną.
Šiemet Europoje – rekordinė dujų kaina: 87 eurai už megavatvalandę. Pasak ekonomistų, tai blogas ženklas labiausiai nuo dujų priklausomai Europos bei Lietuvos pramonei, kuriai gali tekti stabdyti gamybą. Dujas naudojantys gyventojai, ekonomistų teigimu, turėtų sulaukti naujų, iki 60 proc. didesnių tarifų.
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