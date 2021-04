„Galbūt mums reikalinga „pertraukėlė“ visiems – aš turiu omenyje bet kokiems – vizitams iš Rusijos. Iki įsiveržimo į Krymą tie žmonėms iš aukšto reikalavo bevizio režimo su ES. Paprasčiausiai įšaldykite vizas, išskyrus išskirtines šeimynines aplinkybes. Ant kortos pastatytas Europos saugumas. Užteks“, – skelbiama anglų kalba parašytame buvusio prezidento pranešime „Twitter“.

Maybe there should be a "time out" for any and I mean *any* visits from Russia.



Up to the invasion of Crimea these people were arrogantly demanding visa-free travel with the EU.



Just freeze visas except for family emergencies.



It is Europe's security at stake.



Enough.