  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Buvęs Brazilijos prezidentas Jairas Bolsonaro prisipažino bandęs sugadinti apykoję

2025-11-23 10:50 / šaltinis: BNS
2025-11-23 10:50

Buvęs Brazilijos prezidentas Jairas Bolsonaro, sulaikytas dėl įtarimų, kad planavo išvengti namų arešto, paskirto, kol nagrinėjama jo apeliacija dėl nesėkmingo bandymo 2022-aisiais įvykdyti perversmą, šeštadienį prisipažino bandęs sugadinti apykoję. 

Apykoja (nuotr. Elta)

0
Šalies Aukščiausiojo Teismo paviešintame vaizdo įraše J. Bolsonaro, kuris buvo nuteistas 27 metams kalėjimo už sąmokslą, kuriuo siekta sutrukdyti kairiųjų pažiūrų Luizui Inacio Lulai da Silvai (Luisui Inasiju Lulai da Silvai) užimti prezidento postą po pralaimėjimo 2022 metų rinkimuose, sakė naudojęs lituoklį apykojei nuimti. 

Vaizdo įraše matyti smarkiai apgadintas ir apdegęs prietaisas, bet vis dar esantis ant jo kulkšnies.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

