Britų ekspertas įvardijo, kodėl Rusija suintensyvino atakas: siekia atitraukti dėmesį nuo kontrapuolimo

Pasak jo, Kremlius tokiu būdu siekia atitraukti Ukrainos dėmesį nuo pasirengimo kontrapuolimui.

Kaip komentare „Sky News“ pažymėjo S. Bellas, dabar šalis agresorė turi „ribotus pajėgumus“, todėl nori išlaikyti spaudimą Ukrainos vadovybei ir gyventojams, kad pakenktų jų valiai kovoti. Be to, Rusija nori atitraukti Ukrainą nuo pasiruošimo būsimam puolimui.

Pasak S. Bello, kita galima atakų priežastis yra bandymas susilpninti Ukrainos oro gynybos sistemą, verčiant ją išnaudoti „ribotas priešlėktuvinių raketų sistemų atsargas“.

Jis taip pat mano, kad Kyjivą sauganti oro gynybos sistema „Patriot“, nepaisant nedidelės žalos, ir toliau veikia.

Rusijos Federacija pastaruoju metu nuolat atakuoja Ukrainos teritoriją raketomis ir bepiločiais orlaiviais. Yra žinoma, kad nuo šio mėnesio pradžios ji įvykdė devynias atakas prieš Kyjivą, o šiuos išpuolius valdžia pavadino neturinčiomis precedento.

Naktį Rusija raketomis atakavo Kyjivą ir Odesą, Ukraina daugumą jų teigia numušusi

Rusija anksti ketvirtadienį paleido sparnuotųjų raketų į Ukrainos sostinę ir Odesos regioną, pranešė pareigūnai.

Beveik visos raketos buvo numuštos, pranešta apie vieną žuvusįjį.

Ukrainiečių teigimu, jų oro gynybos pajėgos per naktį numušė 29 iš 30 paleistų Rusijos sparnuotųjų raketų.

„Rusijos okupantai iš įvairių krypčių surengė keletą raketų atakų bangų. Iš viso buvo paleista 30 sparnuotųjų raketų“, – sakė kariuomenė ir pridūrė, kad Ukrainos oro gynybos sistemos sunaikino 29 sparnuotąsias raketas.

Kyjive buvo girdimi garsūs sprogimai, o krintančios nuolaužos sukėlė gaisrą negyvenamajame pastate.

Tai buvo devintas šį mėnesį Rusijos antskrydis, nukreiptas prieš sostinę, ir akivaizdus suintensyvėjimas po kelias savaites trukusios sąlyginės ramybės. Be to, jau kuris laikas laukiama Ukrainos kontrpuolimo jos pajėgoms naudojant naujai suteiktą pažangią Vakarų ginkluotę.

Vienas žuvusysis

Nuolaužos nukrito ant dviejų Kyjivo rajonų, o kilęs gaisras buvo užgesintas. Kol kas nėra informacijos apie nukentėjusiuosius, sakė Kyjivo karinės administracijos vadovas Serhijus Popko.

Kyjive pareigūnai pranešė apie sprogimus Desnianskio rajone ir pridūrė, kad dėl nukritusių nuolaužų kilo gaisras Darnyckio rajone esančioje įmonėje.

Per Rusijos raketų ataką pietiniame Odesos regione vienas žmogus žuvo ir du buvo sužeisti, „Telegram“ pranešė Odesos karinės administracijos atstovas Serhijus Bratčukas.

„Daugumą priešo raketų virš jūros numušė oro gynybos pajėgos. Deja, buvo pataikyta į pramoninį objektą: žuvo vienas žmogus, du buvo sužeisti“, – teigė S. Bratčukas.

Ukrainos pajėgos taip pat pranešė apie apie sparnuotųjų raketų atakas Vinycios regione, o vietos žiniasklaida – apie sprogimus Chmelnyckio mieste, esančiame maždaug už 100 km į vakarus.

Anksčiau šią savaitę Ukrainos oro gynyba, sustiprinta sudėtingomis Vakarų tiekiamomis sistemomis, užkirto kelią intensyviam Rusijos oro puolimui prieš Kyjivą ir numušė visas į sostinę nukreiptas raketas, pranešė pareigūnai.

Per ataką, kuri buvo nukreipta į vietoves visoje Ukrainoje, buvo panaudotos šešios Rusijos hipergarsinės raketos „Kinžal“, o tai yra daugiausiai per vieną ataką iššautų raketų per visą karą, sakė Ukrainos karinių oro pajėgų atstovas Jurijus Ihnatas.

Ketvirtadienį naudotos sparnuotosios raketos, atrodo, buvo sovietmečiu sukurtos Ch-101 ir Ch-55 tipo raketos.

Antradienį panaudotos hipergarsinės raketos, kurias Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nekart vadino svarbiu strateginiu konkurenciniu pranašumu ir vienais pažangiausių ginklų jo šalies arsenale. Dėl hipergarsinio greičio ir manevringumo šias raketas sunku aptikti ir perimti.

Sudėtingos Vakarų oro gynybos sistemos, įskaitant amerikiečių gamybos raketas „Patriot“, padėjo Kyjivui išvengti tokio naikinimo masto, koks buvo stebimas prie pagrindinės fronto linijos šalies rytuose ir pietuose.

Tuo tarpu Didžiojo septyneto (G-7) lyderiai renkasi Hirošimoje, kur bus svarstoma, kaip sugriežtinti sankcijas Rusijai.

Traukinio vagonų nuvažiavimas nuo bėgių

Vienas Europos Sąjungos pareigūnas nurodė, kad Japonijoje pasaulio lyderiai aptars sankcijų Rusijos milijardų dolerių vertės prekybai deimantais įvedimą, kad dar labiau apribotų Maskvos galimybes finansuoti plataus masto invaziją į Ukrainą.

„Manome, kad šiame sektoriuje turime apriboti Rusijos eksporto apimtis“, – teigė jis.

Tuo metu Rusijos aneksuotame Krymo pusiasalyje ketvirtadienį nuo bėgių nuvažiavo grūdus vežęs traukinys, o Maskvos primesti pareigūnai šį incidentą pavadino tyčiniu veiksmu.

„Traukinio vagonai su grūdais nuvažiavo nuo bėgių Simferopolio regione“, – sakė Maskvos paskirtas Krymo gubernatorius Sergejus Aksionovas.

Geležinkelio operatorius tvirtino, kad incidentas įvyko dėl trečiųjų šalių įsikišimo.

Platformos „Telegram“ kanalas „Mash“, kuris tvirtina turintis šaltinių, artimų Rusijos teisėsaugai, nurodė, kad sutrikdymą sukėlė sprogstamasis įtaisas, palikęs didelį kraterį.

Kita Rusijos „Telegram“ paskyra „Baza“, turinti šaltinių policijoje, išplatino nuotraukas, kuriose, jos teigimu, matyti incidento padariniai – keli apvirtę geležinkelio vagonai.

Šio mėnesio pradžioje su Ukraina besiribojančioje Rusijos Briansko srityje dėl sprogstamųjų užtaisų per dvi dienas nuo bėgių nuvažiavo du Rusijos traukiniai.

Rusija aneksavo Krymą 2014 metais, po to, kai per Ukrainą apėmusias masines demonstracijas buvo nuverstas prokremliškas prezidentas Viktoras Janukovyčius, po referendumo, kurio nepripažino didžioji dauguma tarptautinės bendruomenės. Tą žingsnį pasmerkė Kyjivas ir Vakarų šalys, paskelbusios sankcijas Maskvai.

Rusija Krymo pusiasalį naudoja kaip vieną placdarmų Ukrainai pulti per pernai vasarį Maskvos pradėtą invaziją.