Britai sekė Rusijos karo laivą Lamanšo sąsiauryje: misija truko penkias dienas

Britų fregatos „HMS Somerset“ įgula Kalėdų dieną buvo iškviesta į skubią tarnybą lydėti Baltijos laivynui priklausančios Rusijos korvetės „Soobrazitelnyj“ ir dviejų pagalbinių laivų – „Sparta II“ ir „General Skobelev“, pranešė Jungtinės Karalystės karališkasis karinis jūrų laivynas.

Gruodžio 27 d. „HMS Somerset“ išplaukė iš Devonporto ir lydėjo Rusijos laivus iki gruodžio 31 d., kai jie plaukė per Lamanšo sąsiaurį. Rusų „palydėtuvėse“ taip pat buvo naudojamas britų fregatoje esantis sraigtasparnis „Merlin“.

Thank you to the crew of @HMSSomerset for sacrificing their holiday to keep the UK safe and secure.🎄👏



The frigate was activated on Christmas Day to monitor a Russian task group from the North Sea through the Channel.



🔗 https://t.co/rFtR4sUq9v pic.twitter.com/VsWQCzZgop

