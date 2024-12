Paviešinti Rusijos planai smogti NATO sąjungininkėms Rytuose: parodė puolimo žemėlapius

Iš 160 potencialių Rusijos taikinių 82 yra kariniai objektai, teigiama FT. Tarp jų – centrinės ir regioninės Japonijos ir Pietų Korėjos karinių vadaviečių būstinės, radiolokaciniai įrenginiai, oro pajėgų bazės ir karinio jūrų laivyno objektai.

Likusieji galimi taikiniai yra civilinės infrastruktūros objektai, nurodoma dokumentuose. Taigi, Rusija ruošėsi karo atveju smogti kelių ir geležinkelių tuneliams, elektrinėms ir naftos perdirbimo gamykloms Japonijoje. Ypač Rusijos vadovybė taip pat svarstė galimybę pulti Tokajaus atominių elektrinių kompleksus.

Pietų Korėjoje pagrindiniai taikiniai tarp civilinių objektų buvo tiltai, pažymėjo laikraštis. Į sąrašą taip pat pateko pramonės objektai, pavyzdžiui, plieno gamykla Pohange ir chemijos gamyklos Busane.

