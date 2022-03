Bombardavus Mariupolį žuvo 11-metė ukrainietė gimnastė

Apie tai socialiniame tinkle pranešė ukrainietė žurnalistė Olga Tokariuk, pridėdama:

„Kiek dar ukrainiečių vaikų turi mirti, kad Ukraina pagaliau gautų oro gynybos sistemas ir naikintuvus? Kiek ilgai mūsų vaikai bus skydai, saugantys ES/NATO?“

11-year-old Ukrainian gymnast Katya Dyachenko died as a result of Russian bombing of Mariupol.

How many more Ukrainian children have to die for Ukraine to finally receive air defence systems and fighter jets? For how long our children will be the shields protecting the EU/NATO?