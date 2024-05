„Boeing“ su keleiviais pakilimo metu nuslydo nuo tako ir užsiliepsnojo: mažiausiai 11 sužeistųjų

Iš 78 evakuotų žmonių, 11 nukentėjo, iš kurių keturi, įskaitant pilotą, buvo sužeisti labai sunkiai. Naujausia informacija apie jų būklę kol kas nežinoma. Tuo metu visi skrydžiai Vakarų Afrikos didžiausiame oro uoste – Senegale – buvo sustabdyti, skelbia portalas „Mirror“.

Blaise Diagne oro uoste įsikūrusi oro linijų bendrovė „Transair“ vykdo vidaus skrydžius ir tarptautinius maršrutus Vakarų Afrikoje. Pasaulinė aviacijos saugos organizacija „Jacdec“ socialiniame tinkle X rašė: „Air Senegal“ skrydžio #HC301 iš Dakaro į Bamaką metu kylant iš Dakaro į Bamaką 01 kilimo ir tūpimo taku įvyko hidraulinis gedimas, dėl kurio buvo išvažiuota iš kilimo ir tūpimo tako. 11 iš 78 laive buvusių žmonių buvo sužeisti“.

Viename vaizdo įraše matyti, kaip keleivė sprunka iš nuolaužų vietos, kai iš 737 lėktuvo kairiojo variklio veržiasi liepsnos.

Plane accident at the Blaise Diagne International Airport of Dias, the main airoport in senegal. A plane heading to Bamako with

79 passengers on board was force to Land. 10 people wounded among them 4 sustained serious injuries. It happened around 1 am. #Senegal #Aibd pic.twitter.com/H7a6gPzABK