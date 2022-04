Blinkenas: pamatėme įrodymų, kad kova dėl Kyjivo laimėta

Apie tai A. Blinkenas parašė savo „Twitter“ paskyroje.

„Kelionėje su Lloydu Austinu traukiniu iš Lenkijos nuvykome į Kijevą. Matėme žmones gatvėse ir aiškius įrodymus, kad mūšis dėl Kyjivo laimėtas. Tačiau mes žinome, kad tai visiškai priešinga situacija nei kitose Ukrainos dalyse, kur Rusijos kariuomenė ir toliau tęsia žiaurumus“, – socialiniuose tinkluose rašė A. Blinkenas.

On our trip, @SecDef and I took a train into Kyiv from Poland. We saw people on the streets and clear evidence that the battle for Kyiv has been won. But we know that’s in stark contrast to other parts of Ukraine, where the Russian military continues to commit atrocities. pic.twitter.com/pnLTsxU42l