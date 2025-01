Bidenas suteikė išankstinę malonę buvusiam medicinos patarėjui Fauci ir buvusiam generolui Milley

„Tai yra išskirtinės aplinkybės, ir aš negaliu ramia sąžine nieko nedaryti“, – sakoma J. Bideno pareiškime, paskelbtame likus kelioms valandoms iki jo kadencijos pabaigos. „Nepagrįsti ir politiškai motyvuoti tyrimai kelia pavojų persekiojamų asmenų ir jų šeimų narių gyvenimams, saugumui ir finansiniam saugumui“, – priduriama jame.

„Mūsų tauta yra skolinga šiems valstybės tarnautojams už jų nenuilstamą įsipareigojimą“, – sakoma J. Bideno pranešime.

Vėliau pirmadienį būsiąs inauguruotas Donaldas Trumpas siūlė imtis veiksmų prieš tuos, kurie mėgino patraukti jį atsakomybėn už jo šalininkų bandymą panaikinti 2020 m. prezidento rinkimų rezultatus.

J. Bidenas suteikė prevencinę malonę į atsargą išėjusiam generolui M. Milley, apibūdinusiam D. Trumpą kaip „fašistą iki širdies gelmių“ ir „pavojingą“. A. Fauci vadovavo atsakui į COVID pandemiją.

„Šie valstybės tarnautojai garbingai tarnavo mūsų tautai ir nenusipelnė būti nepagrįsto ir politiškai motyvuoto baudžiamojo persekiojimo taikiniais“, – sakoma Baltųjų rūmų pareiškime ir priduriama, kad malonės suteikimas „neturėtų būti klaidingai suprantamas kaip pripažinimas, kad kuris nors šių asmenų padarė kokį nors nusižengimą, ar klaidingai suprantamas kaip kaltės pripažinimas“.

Vėliau pirmadienį prisieksiantis D. Trumpas ne kartą žadėjo „atpildą“ politiniams oponentams, kai kuriems grasino baudžiamuoju persekiojimu.

A. Fauci tapo šalies kovos su COVID pandemija veidu, tačiau jo atviras kalbėjimas per pirmąją D. Trumpo kadenciją sukėlė jo konfliktą su respublikonu. Mokslininkas tapo daugelio dešiniųjų neapykantos taikiniu, taip pat ir Elono Musko, D. Trumpo sąjungininko ir turtingiausio pasaulio žmogaus, ne kartą raginusio patraukti A. Fauci baudžiamojon atsakomybėn.

D. Trumpą taip pat labai supykdė M. Milley, per pirmąją jo kadenciją buvusio Jungtinio štabo viršininkų komiteto pirmininku, pasisakymas žurnalistui Bobui Woodwardui, kai jis pavadino D. Trumpą fašistu ir „pavojingiausiu asmeniu šiai šaliai“. Be to, M. Milley atskleidė, kad po Kapitolijaus užpuolimo slapta paskambino kolegai iš Kinijos, norėdamas patikinti Pekiną, jog JAV išlieka „stabilios“ ir neketina pulti Kinijos. Vėliau D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė, kad „senais laikais bausmė“ M. Milley „būtų buvusi MIRTIS!“.

Sausio 6-osios įvykius tyrusio komiteto viena iš narių yra arši D. Trumpo kritikė ir buvusi Kongreso narė respublikonė Liz Cheney, buvusio viceprezidento Dicko Cheney dukra.

D. Trumpas, patrauktas baudžiamojon atsakomybėn už nusikaltimus, įskaitant pastangas panaikinti 2020 m. rinkimų rezultatus, ne kartą skundėsi tapęs J. Bideno administracijos paskirtos teisėsaugos auka.