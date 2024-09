Bidenas sako siekiantis, kad žmonės grįžtų į savo namus Izraelio ir Libano pasienyje

Tai buvo pirmieji jo komentarai po sprogimų, kurių taikiniu tapo „Hezbollah“ kovotojai, bangos, dėl kurios gerokai padidėjo įtampa.

J. Bidenas taip pat pažymėjo, kad labai svarbu toliau siekti paliaubų Gazos Ruože, kad būtų užtikrinta taika regione, nors žiniasklaidoje buvo pasirodę pranešimų apie tai, kad jo administracija jau prarado viltį, jog paliaubos bus pasiektos iki jo kadencijos pabaigos kitų metų sausį.

Baltuosiuose rūmuose surengto vyriausybės posėdžio pradžioje kalbėjęs J. Bidenas žurnalistams sakė norįs „užtikrinti, kad Šiaurės Izraelio ir Pietų Libano gyventojai galėtų saugiai grįžti į savo namus“.

„Ir valstybės sekretorius, gynybos sekretorius, visa mūsų komanda dirba su žvalgybos bendruomene, siekdama pamėginti tai padaryti. Ketiname dirbti tol, kol tai padarysime, tačiau dar turime nueiti ilgą kelią“, – sakė J. Bidenas.

Tai buvo pirmoji J. Bideno reakcija po to, kai smurtas iš Gazos Ruožo pasislinko į Libaną, kur anksčiau šią savaitę sprogo tūkstančiai „Hezbollah“ kovotojų pranešimų gaviklių ir radijo stotelių.

Per šiuos sprogimus, dėl kurių „Hezbollah“ kaltina Izraelį, žuvo 37 žmonės, įskaitant vaikus, o tūkstančiai buvo sužeisti. Izraelis sprogimų nekomentavo.

Libano kovotojų grupuotė „Hezbollah“ ir Izraelio pajėgos jau ne vieną mėnesį kone kasdien apsikeičia ugnimi pasienio rajonuose.

Per šį smurtą Libano pusėje žuvo šimtai žmonių, daugiausia kovotojų, o Izraelio pusėje – dešimtys žmonių. Be to, tūkstančiai žmonių abiejose pusėse buvo priversti bėgti iš savo namų.